Vezirköprü'de ORKÖY Desteği: 1 İş Makinesi, 2 Traktör ve 28 İnek Teslimi

Törenle dağıtılan araç ve hayvanlar orman köylülerine ulaştırıldı

Samsun Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende 1 iş makinesi, 2 traktör, 8 tomruk çekme vinci ve 28 adet inek hak sahiplerine teslim edildi.

Programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Vedat Kınay, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Kılıç ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

Törende, iş makineleri Kumral, Kapaklıeşme, Erduası ve Karaköy mahallelerine gönderilmek üzere muhtarlara teslim edildi. Ayrıca süt sığırcılığı kapsamında 14 aileye toplam 28 inek verildi.

ORKÖY kredisi kapsamında sağlanan desteğin toplam tutarı 14 milyon 626 bin TL olarak belirtilirken, bunun yüzde 20'sine denk gelen 2 milyon 925 bin 200 TL'nin hibe olarak verildiği açıklandı.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak yaptığı konuşmada, "ORKÖY kredili ve yüzde 20 hibeli iş makinesi, traktör, tambur ve süt sığırcılığı kapsamında 28 adet inek dağıttık" dedi.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ise, "Vezirköprü bölgemiz iş yükü en fazla olan bölgelerimizden biri olmasına rağmen en fazla katkı veren bölgedir. Talepleriniz olması durumunda ORKÖY projesi kapsamında farklı ekipmanlarda tedarik etmeye çalışırız" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Özgür Kaya ilçenin yüzde 58'inin ormanlarla kaplı olduğunu vurgulayarak, "Doğasıyla bilinen bir bölgedeyiz. Bizlere sağlanan destekler için teşekkür ediyorum. Teslim edilen makineler hayırlı olsun" diye konuştu.

VEZİRKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENDE 1 İŞ MAKİNESİ, 2 TRAKTÖR, 8 TOMRUK ÇEKME VİNCİ VE 28 ADET İNEK HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.