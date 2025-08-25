DOLAR
VİOP Ağustos Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı — 12.732,00

VİOP'ta BIST 30 Ağustos kontratı haftaya yüzde 0,31 artışla 12.732,00 puandan başladı. Powell'ın güvercin mesajları ve TCMB duyurusu piyasaları etkiledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 09:30
VİOP Ağustos Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

BIST 30 endeksine dayalı kontrat açılışını pozitif gerçekleştirdi

Türkiye İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,31 yükselişle 12.732,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı normal seansı yüzde 0,41 artışla 12.693,00 puandan tamamlamış; akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.708,00 puana ulaşmıştı. Bugün açılış seansında endeks kontratı önceki normal seans kapanışına göre artışını devam ettirdi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisinin güçlenmesi pozitif bir görünüm yarattı. Yurt içi piyasalar da küresel seyirle uyumlu olarak cuma gününü rekor seviyelerden kapattı.

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 23 Ağustos'tan itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinin; yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik tarafta ise analistler, endeks kontratında 12.800 ve 12.900 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu vurguluyor.

