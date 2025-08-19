DOLAR
VİOP: BIST 30 Ağustos Kontratı Güne Yatay Başladı

VİOP'ta BIST 30 Ağustos kontratı yatay açılış yaptı; teknik direnç 12.300/12.400, destek 12.200/12.100. Küresel belirsizlik piyasaları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 09:29
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yatay seyirle 12.270,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,5 yükselişle 12.273,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 12.270,00 puan oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 azalışla 12.270,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel Gelişmeler

Küresel piyasalarda, Donald Trump ile Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'ına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Piyasa Gündemi ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde ikinci çeyrek işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu'nun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 seviyelerinin destek konumunda olduğu kaydedildi.

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme