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VİOP'ta Ağustos Vade Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

BIST 30 endeksine dayalı VİOP kontratı açılışta %0,1 artış gösterdi. Analistler, küresel piyasalardaki dalgalanmayı değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 09:28
VİOP'ta Ağustos Vade Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ağustos Vade Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne %0,1 artışla 12.242,50 puandan başladı.

Açılış Seansı Raporu

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki seans kapanışına göre %0,1 yükselişle 12.242,50 seviyesinden işlem gördü. Önceki gün, satış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı normal seansı %1,5 kayıpla 12.225,75 puandan noktalamıştı. Akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Küresel Piyasalarda Yön Arayışı

Analistler, küresel pay piyasalarında dün açıklanan ABD verilerinin oluşturduğu karışık sinyallerle yön arayışının sürdüğünü vurguladı. Teknoloji hisselerindeki satış baskısında yavaşlamanın dikkat çektiği ifade ediliyor. ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde beklenenden %2,8 daha fazla büyüme ile dikkat çekti. Bu durum, Fed'in enflasyonla mücadele stratejisinin "yumuşak iniş" ile sonuçlanabileceğine dair beklentileri destekliyor.

Faiz İndirimleri ve Bilanço Sezonu

Bununla birlikte, Fed'in yıl içinde kaç kez faiz indirimine gideceği konusunda tartışmalar sürüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Eylül ayından itibaren Banka'nın üç kez faiz indirimine gideceğini öngörüyor. Ayrıca, yoğunlaşan bilanço sezonunda açıklanan sonuçlar hisse ve sektör bazında dalgalanmayı desteklemeye devam ediyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Bugün yurt içinde sektörel enflasyon tahminleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri dikkatle izlenecek. Teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.500 seviyeleri direnç, 12.200 ve 12.000 puan ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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