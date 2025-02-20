VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne yüzde 0,2 düşüşle 10.947,00 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:29
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, yüzde 0,2 düşüşle 10.947,00 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yapılan değerlendirmelere göre, şubat vadeli endeks kontratı yüzde 0,2 azalışla 10.947,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1,9 azalışla 10.973,00 puandan kapattı. Akşam seansında da düşüş eğilimini sürdüren kontrat, 10.939,00 puana geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem stratejisine dair belirsizlikler öne çıkıyor. Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarının Fed'in enflasyonla mücadelesi üzerindeki etkilerine yönelik soru işaretleri, varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi gibi yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan endeks kontratında 10.900 ve 10.850 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.

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