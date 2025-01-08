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VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı, sabah seansına %0,1'lik düşüş ile 11.525,00 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:29
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 11.525,00 puandan başladı.

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalış gösteren endeks kontratı, 11.525,00 seviyesinden işlem görmekte.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,4 azalışla 11.537,00 puandan tamamlarken, akşam seansında da yüzde 0,2 azalışla 11.515,00 puana indi.

Küresel piyasalar, ABD başkan seçilen Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında negatif bir seyir izliyor. Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırırken, Trump’ın başkanlık döneminde atacağı adımlara dair açıklamaları piyasalarda risk algısının artmasına yol açıyor.

Analistler, gün içinde yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı ve hazine nakit dengesi ile yurt dışında Avro Bölgesi'nde ÜFE ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğum veri gündeminin izlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Fed'in toplantı tutanakları da dikkatle takip edilecektir.

Teknik açıdan endeks kontratında 11.500 ve 11.400 puan destek, 11.600 ve 11.700 seviyeleri ise direnç konumunda belirtildi.

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