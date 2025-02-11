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VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,4 düşüşle 11.077,00 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:27
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul VİOP'ta Düşüş Devam Ediyor

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,4 düşüşle 11.077,00 puandan işlem görerek başladı.

Önceki Seans Kayıpları

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre %0,4 azalış kaydeden endeks kontratı, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı %1,5 azalışla 11.120,00 puandan tamamladı. Akşam seansında da 11.092,00 puana gerileyerek düşüşünü sürdürdü.

Küresel Gelişmeler ve Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları, fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell ve BoE Başkanı Bailey'nin konuşmalarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan, endeks kontratında 11.000 ve 10.950 puanın destek, 11.200 ve 11.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.

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