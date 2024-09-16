VİOP'ta Ekim Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı

VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 endeksi, haftaya düşüşle 11.096,75 puandan işlemlere başladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 09:25
VİOP'ta Ekim Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı

VİOP Haftaya Düşüşle Giriş Yaptı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ekim ayı için hazırlanan BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,2 düşüş yaşayarak 11.096,75 puandan işlem görmeye başladı.

Önceki Kapanışta Alış Ağırlıklı Seyir

Cuma günkü işlemlerde alış ağırlıklı hareket eden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,7 artışla 11.123,50 puandan tamamlamıştı. Ancak akşam seansında yaşanan değişimle bu değer 11.100,00 puana geriledi.

Küresel Piyasalarda Temkinli Bekleyiş

Küresel piyasalarda, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı para politikası kararları dikkatlice izlenirken, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının önemi artmış durumda.

Piyasalardaki Gözlemler

Analistler, bugün yurt içinde hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) ve bütçe dengesi verilerinin yanı sıra, yurt dışında Avro Bölgesi'nin dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini vurguladı.

Ayrıca, teknik analizler doğrultusunda endeks kontratında 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.200 ve 11.300 puanın direnç noktaları olarak belirlendiği ifade edildi.

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