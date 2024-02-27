Sürücülere oh çektiren indirim müjdesi verildi! Benzin, motoin, LPG'de tarife değişti

Benzin ve motorin fiyatları gece yarısı sürpriz indirimleriyle düştü! İstanbul, Ankara ve İzmir'deki mevcut akaryakıt fiyatları ve petrol piyasasındaki dalgalanmaların etkisi hakkında daha fazla bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKITTA İNDİRİM

Dünya genelinde petrol fiyatları ve dolar kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemekte. Brent ham petrolünün varil fiyatı ve dolar kurundaki değişimler ülkemiz pompa fiyatlarına artış veya indirim şeklinde yansımakta. Son zamanlarda yaşanan bu dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarında da önemli dalgalanmalara neden oldu. Daha önce artan benzin ve motorin fiyatları sürücülerin bütçelerini olumsuz etkilemekteydi. Ancak son indirimler bu durumu biraz hafifletti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'dan yapılan açıklamaya göre, benzin ve motorin fiyatlarında 1-1,5 TL'lik indirimler yapıldı. Bu indirimler 22 Şubat 2024 tarihi itibarıyla pompa fiyatlarına yansıtılmıştır. Yeni fiyatlarla sürücüler biraz nefes alacak olsa da, yakıt maliyetlerindeki bu düşüş özellikle araçlarını sık kullananlar için kritik önem taşıyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 40.46 lira, motorinin litre fiyatı 42.05 lira olarak yenilenirken, LPG'nin litre fiyatı 20.49 lira oldu.





Anadolu Yakası'nda ise benzinin litre fiyatı 40.37 lira, motorinin litre fiyatı 41.98 lira, LPG'nin litre fiyatıysa 19.99 lira olarak yenilendi. Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 41.17 lira, motorinin litre fiyatı 42.82 lira, LPG'nin litre fiyatıysa 20.39 lira oldu. İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 41.39 lira, motorinin litre fiyatı 43.04 lira, LPG'nin litre fiyatı 20.07 lira olarak kaydedildi. Enerji piyasasındaki gelişmeler, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler yakından takip ediliyor ancak gelecekte benzer indirimlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz bilinmiyor. Bu indirimler sürücülere özellikle kısa vadede ciddi bir rahatlama sağlasa da akaryakıt fiyatlarının gelecekte ne yöne gideceği belirsizliğini korumakta. Araç sahipleri bu tür indirim haberlerini güler yüzle karşılarken, akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikleri de yakından takip edecek.