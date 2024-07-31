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VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos kontratı, güne yüzde 0,4 düşüşle 12.000,00 puandan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:28
VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Günün İlk Seansına Düşüşle Girdi

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayanan kontrat, güne %0,4'lük bir düşüşle 12.000,00 puandan işlem görerek başladı. Bu açılış, önceki normal seans kapanışına göre bir azalış olduğunu göstermektedir.

Dünkü Seans Sonuçları

Bir önceki gün satış ağırlıklı bir harekete tanıklık eden endeks kontratı, normal seansı %0,15'lik bir azalışla 12.045,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise %0,1 gerileyerek 12.029,00 puandı.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir görüntü sergiliyor. Öte yandan, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika faizini sürpriz bir şekilde %0,25'e yükseltmesi dikkat çekti.

Piyasalarda Oynaklık Beklentisi

Analistler, ABD'deki Fed'in faiz kararının yanı sıra açıklanacak makroekonomik veriler ve şirket bilançolarının haftanın ikinci yarısında piyasalarda oynaklık yaratabileceğini belirtiyor. Fed'in bugün mevcut politika faizini %5,25-5,50 arasında sabit tutmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, faiz politikalarına dair ipuçları vermesi bekleniyor.

Faiz İndirim Beklentileri

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in yılın kalan döneminde 3 kez faiz indirimine gidebileceğini yansıtıyor. Pazartesi günü açıklanacak istihdam verileri, bankanın faiz indirimleriyle ilgili belirsizlikleri gidermeye yardımcı olabilir.

Piyasa Analizleri

Ayrıca, pay vadeli kontratlarda vade sonu nedeniyle yüksek bir oynaklık bekleniyor. Bugün, yurt içinde dış ticaret dengesi açıklanacakken, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verileri gibi önemli bilgiler izlenecek.

Teknik açıdan bakıldığında, endeks kontratında 11.900 ve 11.800 seviyeleri destek, 12.100 ve 12.200 puan ise direnç seviyeleri olarak değerlendirilmektedir.

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