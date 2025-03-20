VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

VİOP'ta Düşüş Devam Ediyor

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 0,4 düşüşle 11.115,00 puandan başladı.

Açılış Seansı Verileri

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 11.115,00 seviyesinden işlem gördü. Önceki gün ise % 10,4 düşüşle 11.158,00 puandan tamamlanan normal seans sonrasında, akşam seansında da gerileme devam etti ve 0,1 azalışla 11.144,00 puana indi.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından karışık bir seyrin izlendiği görülüyor. Şu anda gözler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrilmiş durumda.

Fed, politika faizini, beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında tuttu. Bankanın federal fon oranına ilişkin tahminlerini değiştirmemesi, bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini düşündürüyor.

SPK ve Borsa İstanbul Gelişmeleri

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkların yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğini bildirdi.

Borsa İstanbul ise BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugün 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını açıkladı.

Teknik Analiz ve Veri Gündemi

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ile haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, BoE'nin faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının da önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca endeks kontratı için 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.400 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.