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VİOP'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

VİOP'ta aralık vadeli endeks kontratı yüzde 1,1 artışla 11.452,00 puandan işlem gördü.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:31
VİOP'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

Yatırımcılar için önemli bir gelişme, İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 1,1 yükselişle 11.452,00 puandan işlem görerek başladı.

Açılış Seansı Detayları

Açılış seansında, aralık vadeli endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,1 artış göstererek 11.452,00 seviyesine ulaştı.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen bu kontrat, normal seansı yaklaşık yüzde 1,1 artışla 11.323,00 puandan tamamlayarak akşam seansında da 11.335,00 puana yükseldi.

Küresel Piyasalardaki Dalgalanmalar

Küresel piyasalarda, dünya genelindeki siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artması ile karışık bir seyir gözlemleniyor. Yatırımcıların gözleri, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararlarına çevrildi.

ABD'de açıklanan veriler, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair iyimserlik oluşturmakla birlikte, Güney Kore ve Fransa'daki siyasi karışıklıkların yanı sıra Orta Doğu'ndaki gerginlikler, piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Veri Gündemi ve Teknik Analiz

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi, toptan eşya stokları ve Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 11.600 ve 11.700 puan direnç, 11.350 ve 11.250 seviyeleri ise destek konumunda.

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