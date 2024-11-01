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VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

Aralık vadeli BIST 30 endeks kontratı VİOP'ta günün ilk seansına yükselişle başlarken, yatırımcılar önemli verilere odaklandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 09:30
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Yükseliş Başlangıcı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2'lik bir artış oranıyla 10.326,50 puandan işlem görerek başladı.

Açılış Performansı

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre %0,2 oranında bir artış gösteren aralık vadeli endeks kontratı, yatırımcıların ilgisini artırdı. Öncesinde, dünkü normal seansı %2'lik bir azalışla 10.304,25 puandan kapatan kontrat, akşam seansında da olumsuz bir seyir izleyerek 10.298,50 puana kadar geriledi.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ABD Başkanlık seçimleri nedeniyle yaşanan siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisselerindeki düşüş, küresel piyasalarda genel bir negatif görünüm oluşturdu. Bugün ise, ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri dikkatle izlenecek.

Yerli Piyasaların Odak Noktası

Yurt içinde, uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) saat kapandıktan sonra açıklayacağı Türkiye değerlendirme raporu, yatırımcıların bir diğer odak noktası haline geldi.

Teknik Analiz ve Beklentiler

Analistler, yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve yurt dışında ise ABD'deki istihdam raporuna ek olarak, İngiltere ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin izleneceğini vurguladı. Teknik analizde ise, endeks kontratının 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanlarının ise destek konumunda olduğunu belirttiler.

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