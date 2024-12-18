VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Aralık Vadeli Endeksine Dayalı Kontrat Yükseldi

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık %0,1 yükselişle 11.122,00 puandan işlem görmeye başladı.

Önceki Seans Kapanışına Göre Artış

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık %0,1 artış kaydeden aralık vadeli endeks kontratı, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yaklaşık %0,2 artışla 11.109,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise, yükselişini sürdürerek 11.118,00 puana çıktı.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor. Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözle bakılıyor. Bu durum, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleriyle birlikte, gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları sunması bekleniyor.

Piyasalarda Oynaklık Beklentisi

Analistler, Fed'in bu akşamki para politikası kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtiyor. Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ve kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilecekken, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri izlenecektir.

Teknik Görünüm

Teknik açıdan bakıldığında, endeks kontratında 11.200 ve 11.250 puanın direnç; 11.000 ve 10.900 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.