VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, haftaya %1,1 artışla 10.150,00 puandan açıldı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:29
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, haftaya yaklaşık %1,1 yükselişle 10.150,00 puandan başladı.

Açılış Seansı ve Önceki Performans

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %1,1 artışla 10.150,00 seviyesinden işlem gördü. Cuma günü ise satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık %9,6 düşüşle 10.036,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek %1,6 artışla 10.194,00 puana çıktı.

Küresel Piyasa Belirsizlikleri

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yön arayışı devam ederken, gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

Yurt İçi Gelişmeler

Yurt içinde ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 51 şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

SPK Açıklamaları

SPK'dan yapılan açıklamada, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle, 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklandığı duyuruldu. Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına da karar verildi.

Emir/İşlem Oranında Düzenlemeler

Ayrıca, Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini bugünden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltti.

Analistlerin Değerlendirmesi

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.400 puanın direnç, 10.100 ve 9.950 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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