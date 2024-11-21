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VİOP'ta Endeks Kontratı Yüzde 0,5 Yükselişle Başladı

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksi kontratı, açılışta yüzde 0,5 artışla 10.281,25 puandan işlem gördü.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:28
VİOP'ta Endeks Kontratı Yüzde 0,5 Yükselişle Başladı

VİOP'ta Aralık Vadeli Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Bursa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 yükselişle 10.281,25 puandan başladı.

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre 10.281,25 seviyesinden işlem gören aralık vadeli endeks kontratı, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı %3 düşüşle 10.231,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında hafif bir yükselişle 10.257,00 puana ulaşmıştı.

Küresel piyasalarda, çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir gözlemleniyor. Bu bağlamda, yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları büyük bir merakla bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini vurguladı. Teknik açıdan endeks kontratında 10.400 ve 10.500 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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