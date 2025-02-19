VİOP'ta Şubat Vadeli Endeks Kontratı Yatay Seyirle Açıldı

VİOP'taki BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne 11.182,00 puandan yatay başladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:29
VİOP'ta Şubat Vadeli Endeks Kontratı Yatay Seyirle Açıldı

VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yatay seyirle 11.182,00 puandan başladı.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına paralel olarak aynı seviyeden işlem gören şubat vadeli endeks kontratı, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yaklaşık %1,3 artışla 11.182,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise yatay bir seyir sürdürdü.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarifeleri genişletmeye yönelik söylemleri, ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini artırmaktadır. Bu duruma bağlı olarak, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ile birlikte, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, İngiltere'de enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 11.200 ve 11.250 puan direnç seviyeleri, 11.100 ve 11.000 puan ise destek seviyeleri olarak kaydediliyor.

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