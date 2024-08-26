VİOP'ta Yükseliş: Ağustos Vadeli Kontrat 10.789,75'ten Başladı

VİOP'ta Açılış Yükselişi

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne %1,1 yükselişle 10.789,75 puandan başladı. Bu sabah açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre %1,1 artışla 10.789,75 seviyesinden işlem görmekte.

Cuma Gününe Düşüşle Veda Edilmişti

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı %2,75 azalışla 10.670,00 puandan tamamlamış, akşam seansında ise %0,8 artarak 10.758,75 puana çıkmıştır.

Küresel Piyasalarda Temkinli Başlangıç

Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda, uzun süredir yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini ifade etti.

Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak," dedi. Ayrıca, enflasyonun %2 hedefine ulaşacağına dair güveninin arttığını belirtti.

Para Piyasalarında Faiz İndirim Beklentisi

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu görülüyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, yurt içinde bugün kapasite kullanım oranı ile yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğu kaydedildi.