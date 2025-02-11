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Vişne Madencilik, Borsa İstanbul'da Gong Töreniyle İşlem Görmeye Başladı

Vişne Madencilik, Borsa İstanbul'da ilk gongunu çaldı. Halka arz süreci 1,23 kat talep ile tamamlandı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:57
Vişne Madencilik, Borsa İstanbul'da Gong Töreniyle İşlem Görmeye Başladı

Borsa İstanbul'da Vişne Madencilik için İlk Gong Çaldı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Vişne Madencilik için düzenlenen gong töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ergun, "Vişne Madencilik, kireç taşı madenciliğinde sektörünün önde gelen ülkemizin değerli bir şirketidir" diyerek, şirketin sanayi alanına olan katkısını vurguladı.

72 yıldır madencilik sektöründe faaliyet gösteren Öztüre Holding iştiraki Vişne Madencilik, halka arz sürecini yatırımcılardan aldığı 1,23 kat taleple tamamladı. Şirket payları, 11 Şubat 2025 itibarıyla "VSNMD" koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Gong Töreni Renkli Görüntülere Sahipti

Törene, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun'un yanı sıra Vişne Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Öztüre, Tera Yatırım temsilcileri ve Vişne Madencilik çalışanları katıldı. Ergun, şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda gereken yatırımları gerçekleştirmek adına halka arzı tercih ettiğini belirtti ve "Vişne Madencilik'e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Vişne Madencilik'in Gelecek Hedefleri

Vişne Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Öztüre, halka arz sürecinin kendileri için bir kilometre taşı olduğunu belirterek, "Halka arzımızı bireysel yatırımcıların ilgisiyle tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Şirketin, halka arzdan elde edeceği gelirle sürdürülebilir büyümesine devam edeceğini vurguladı.

Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener ise, şirketin sektöründeki güçlü konumunu ve yatırımcıların gösterdiği ilginin şirketin geleceği için önemli bir güven kaynağı olduğunu dile getirdi. Vişne Madencilik'in kireç üretiminde Türkiye'nin en büyük ikinci üreticisi olduğunu belirterek, şirketin yurt dışında büyüme hedeflerinin önemine dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da gong, madencilik sektöründe 72 yıldır faaliyette bulunan Öztüre Holding iştiraki...

Borsa İstanbul'da gong, madencilik sektöründe 72 yıldır faaliyette bulunan Öztüre Holding iştiraki Vişne Madencilik için çaldı.

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