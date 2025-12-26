DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.227,8 -0,93%
BITCOIN
3.803.706,44 -0,86%

Vodafone Business ile ODAŞ'ta Hibrit Bulut ve Siber Güvenlik Dönüşümü

ODAŞ, Vodafone Business iş birliğiyle hibrit buluta geçip veri merkezi ve siber güvenlik altyapısını modernize etti, kesintisizlik ve DDOS koruması sağlandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:32
Vodafone Business ile ODAŞ'ta Hibrit Bulut ve Siber Güvenlik Dönüşümü

Vodafone Business ile ODAŞ, bilişim altyapısını hibrit buluta taşıdı

Enerji sektörünün güçlü oyuncularından ODAŞ’ın bilişim teknolojileri altyapısı, Vodafone Business tarafından sunulan yeni nesil hibrit bulut ve güvenlik çözümleriyle modernize edildi. Proje kapsamında şirket; kesintisiz erişilebilirlik, güçlü siber koruma ve merkezi ağ yönetimi sağlayan entegre bir yapıya kavuştu.

Yapılan dönüşümde veri merkezi modernizasyonu, yedekleme ve kurtarma çözümleri ile sanallaştırma sistemlerinin yeniden yapılandırılması ön plana çıktı. Veri merkezi süreçleri, yüzde 99,9 kesintisiz çalışma ve yüksek erişilebilirlik hedefiyle planlandı. Yedekleme, kurtarma ve profesyonel hizmet seviyeleri Vodafone Business güvencesine alındı.

Güvenlik kapsamında DDOS koruması ve güvenlik duvarı (firewall) servisleri devreye sokularak proaktif tehdit önleme sağlandı. Ağ yönetimi ve veri merkezi tarafındaki tüm cihazlar merkezi olarak izlenebilir hale geldi; trafik anormalliklerinin anında tespiti mümkün oldu. Bu sayede ODAŞ, operasyonlarını daha güvenli ve verimli yönetebileceği bir altyapıya kavuştu.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Özlem Kestioğlu (Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı) iş birliğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Şirket, bu iş birliğiyle Türkiye’de enerji sektöründe Vodafone Business hizmetlerini kullanan şirketlerden biri haline geldi. Şirketin kendi fiziksel ortamında kurulu ve çalışıyor olduğu bir yapıdan hibrit bulut modeline geçiş, yalnızca teknik bir dönüşüme değil; enerji sektörünün ihtiyaçlarına özel kurguladığımız fiyatlandırma modelleri, güvenlik katmanları ve yönetimli hizmet yapısıyla sektörde örnek gösterilebilecek bir iş birliğine dönüştü. Platform olarak oluşturduğumuz bu yeni nesil altyapının, şirketin operasyonel verimliliğini ve dijital güvenlik seviyesini önemli ölçüde güçlendirdiğine inanıyoruz."

Caner Demirayak (ODAŞ COO) ise projenin kapsamını ve hedeflerini şöyle özetledi: "Bu adımı yalnızca bir hizmet alımı değil, uzun vadeli bir teknoloji ortaklığı olarak görüyoruz. Bu iş birliği sayesinde teknoloji altyapımızın dijital güvenlik ve sürekliliğini güçlendirdik; operasyonlarımızı siber tehditlere karşı daha güvenli, daha verimli ve regülasyonlara uyumlu şekilde yönetiyoruz. Platform ile gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı dijital dönüşüm, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermekle kalmıyor, aynı zamanda yarının akıllı, güvenli ve sürdürülebilir enerji dünyasını da inşa etmemize olanak sağlıyor. Bu iş birliği sayesinde, operasyonel verimliliğimizi artırırken inovasyon odaklı bir altyapıyla sektörün dijitalleşme yolculuğuna öncülük ediyoruz" dedi.

Şirket açıklamasına göre ODAŞ, Vodafone Business ile yaptığı iş birliği kapsamında hibrit bulut çözümlerini kullanmaya başladı. Bu yapı, sistemlerin bir bölümünü kendi fiziksel ortamlarında (on-prem), bir bölümünü ise bulut ortamında çalıştırarak esneklik, ölçeklenebilirlik ve operasyonel maliyet avantajı sağlıyor.

VODAFONE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ÖZLEM KESTİOĞLU VE ODAŞ COO’SU CANER DEMİRAYAK

VODAFONE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ÖZLEM KESTİOĞLU VE ODAŞ COO’SU CANER DEMİRAYAK

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ANTGİAD'dan İstihdam Garantili Kursla 14 Kişiye İşbaşı
2
Şekerbank CDP'de Üç Kategoride 'A' Skoru: İklim, Su ve Ormansızlaşmada Lider
3
İstanbul'da 220 Bin Gıda Denetimi: 9.300 İşletmede Uygunsuzluk ve 565 Milyon TL Yaptırım
4
Çarşı 2026 Balıkesir'de: 27-31 Aralık 2025'te Cumhuriyet Meydanı'nda
5
Kayseri Kocasinan Jeotermal OTB'de Dev İmzalar: Tarımda Yeni Dönem
6
Manisa'dan Salihli'ye Dev Destek: Kooperatiflere Süt Tankı ve Sulama Borusu
7
Siverek Aşevi Tasarrufla Araç Filosunu Yeniledi: 2 Yeni Araç Hizmete Girdi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı