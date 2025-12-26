DOLAR
42,92 -0,17%
EURO
50,63 0,52%
ALTIN
6.246,17 -1,23%
BITCOIN
3.816.570,89 -1,19%

Yalova Makine İhtisas OSB’de Yatırımlar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Yalova Makine İhtisas OSB’de 74 firma yatırım sürecinde; 40 tesisin inşaatı sürüyor, 14 üretimde, birçok yatırım 2026 sonuna kadar faaliyete geçecek.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:27
Yalova Makine İhtisas OSB’de Yatırımlar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Yalova Makine İhtisas OSB’de yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin yeni nesil sanayi politikaları doğrultusunda entegre üretim, eğitim ve teknoloji ekosistemi yaklaşımıyla planlı büyümesini sürdürüyor. Bölge, yatırımcılar için hızla tercih edilen bir üretim ve inovasyon merkezi haline geliyor.

Yatırım ve üretim durumu

OSB’de bugüne kadar katılımcıların 74’ü üretim tesisleri kurmak ve üretime geçmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut durumda bu tesislerin 14’ü aktif üretimde bulunurken, 40 sanayi tesisinin inşaatı devam ediyor. Ayrıca 20 firmanın inşaatına başlamak üzere proje hazırlıklarını yürüttüğü öğrenildi. İnşaat aşamasındaki 40 tesisin büyük bölümünün 2026 yılı sonuna kadar üretime geçirilmesi hedefleniyor.

Mevcut ve inşa halindeki yatırımların yanı sıra, 24 katılımcı firmanın daha 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla sanayi tesisi yatırımlarına başlamak üzere projelendirme çalışmalarına başladığı belirtiliyor. Bu yatırımlar ağırlıklı olarak yüksek teknolojili makine ve metal imalatı gibi OSB’nin ihtisas yapısına uygun sektörlerde yoğunlaşıyor ve tesislerin en fazla üç yıl içinde üretime geçmesi öngörülüyor.

Altyapı ve sosyal donatılar

Sanayi yatırımlarındaki artışla paralel olarak, Yalova Makine İhtisas OSB eş zamanlı olarak sosyal, kamusal ve teknik altyapı yatırımlarını hayata geçiriyor. Bölgede faaliyete geçen kamu kampüsü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri noktası, Jandarma Karakolu, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ve Teknopark, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu kamusal ve destekleyici hizmetlere hızlı ve etkin erişim sağlıyor.

Bu donatılar, iş sağlığı ve güvenliği, kamu düzeni, acil müdahale kapasitesi ile Ar-Ge ve inovasyon altyapısı açısından bölgenin kurumsal ve fonksiyonel bütünlüğünü güçlendiriyor.

Ekonomik etki ve gelecek vizyonu

Planlı altyapı yatırımları ve nitelikli üstyapı gelişimi sayesinde bölgede yatırım iştahı istikrarlı şekilde artıyor. Yalova Makine İhtisas OSB, sanayi, teknoloji ve kamu hizmetlerinin entegre edildiği örnek bir OSB modeli ortaya koyuyor. Üretim kapasitesindeki artışın bölgedeki istihdamı önemli ölçüde yükseltmesi ve Yalova ile çevre iller için güçlü bir ekonomik çekim alanı oluşturması hedefleniyor.

OSB’nin benimsediği bütüncül kalkınma yaklaşımı çerçevesinde yerli, yeşil, yenilikçi ve yüksek teknolojili üretim vizyonuyla geleceğin sanayi modeli bugünden inşa ediliyor.

YALOVA MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE, TÜRKİYE’NİN YENİ NESİL SANAYİ POLİTİKALARI...

YALOVA MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE, TÜRKİYE’NİN YENİ NESİL SANAYİ POLİTİKALARI DOĞRULTUSUNDA ŞEKİLLENEN ENTEGRE ÜRETİM, EĞİTİM VE TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA PLANLI BÜYÜMENİN DEVAM ETTİĞİ BİLDİRİLDİ.

YALOVA MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE, TÜRKİYE’NİN YENİ NESİL SANAYİ POLİTİKALARI...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
OYAK ve KOOP Market'ten Üyelere Özel İndirim İş Birliği
2
Kilis'te Hibe Destekli Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları Dağıtıldı
3
3. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi: Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Yol Haritası
4
Gıda Arzı Güvenliği İçin Tarımda Teknolojik Dönüşüm Şart
5
Tavşanlı'da Mera Islahı: Çardaklı'da Gübreleme ile Verim Artışı
6
Yalova Makine İhtisas OSB’de Yatırımlar Hız Kesmeden Devam Ediyor
7
Bayraktar: 2026'da Akkuyu'da İlk Elektriği Üreteceğiz

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı