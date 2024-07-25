Vodafone Gold Sponsorluğu ile Capacity Eurasia 2024 Başarıyla Tamamlandı

Capacity Eurasia 2024 Etkinliği Gerçekleşti

Vodafone'un Gold sponsor olduğu Capacity Eurasia 2024 etkinliği, Bodrum'da düzenlendi. İki gün süren bu organizasyon, dünya genelinden şebeke bağlantı ve altyapı operatörlerini bir araya getirdi.

Yago Lopez'ten Açıklamalar

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, Türkiye'nin stratejik konumunu değerlendirerek, ülkenin önemli bir veri aktarım merkezi olduğunu belirtti. Lopez, Türkiye'nin karasal fiber optik ağlarının yanı sıra, Körfez ve Asya'dan Avrupa’ya giden denizaltı kabloları ile kritik bir alternatif sunduğunu ifade etti.

Lopez, "Bölgesel işbirlikleri ve uluslararası anlaşmalar ile Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirmek, ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlamanın yanı sıra veri trafiğinin güvenli akışını da temin edecektir." dedi.

Levent Gemici'nin Vurgusu

Etkinlikte yer alan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levet Gemici, dijital dönüşüm sayesinde artan veri merkezi talebine dikkat çekti. Türkiye'nin Avrupa ve Asya arasında köprü görevi gördüğünü söyleyen Gemici, bu konumun veri merkezleri için stratejik avantaj sunduğunu belirtti.

Gemici, "Çokuluslu şirketler için Türkiye cazip bir merkez haline geliyor. EDGNEX Data Centres by DAMAC ile işbirliği yaparak, Türkiye'deki veri merkezi büyüme fırsatlarını değerlendirmeye alıyoruz," açıklamasında bulundu.

Yeni Yatırım Fırsatları

Yatırımlardan bahseden Gemici, 8.435 metrekarelik mevcut beyaz alan kapasitelerini 2.250 metrekare daha artırarak Türkiye'deki altıncı veri merkezini İzmir’de kuracaklarını söyledi. Bu ortaklık sayesinde kaynakların etkin kullanılması ve risklerin azaltılması hedefleniyor.