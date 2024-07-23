Vodafone, Sabit Genişbant Politikalarını Raporladı

Vodafone Türkiye'nin Yeni Raporu

Vodafone Türkiye, "Dijitalleşme Yolunda Sabit Genişbant Politikaları" başlıklı raporunu yayımladı. Bu rapor, dijital ekosistemin dönüşüm sürecini destekleyen fiber altyapının hayati rolüne odaklandı.

Fiber Altyapı İçin Yapısal Reformlar Gerekli

Rapor, Türkiye'deki fiber altyapının yaygınlaştırılması için yapısal reformların ve ortak bir altyapı şirketinin kurulmasının önemini vurguladı. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, bu sürecin ülkenin dijitalleşme hedefleri açısından kritik olduğunu belirtti. Engin Aksoy'un Açıklamaları:

Aksoy, "Kısa süre içerisinde sabit ve mobil hizmetlerin lisans uzatma sürecinin başlaması, sektörel rekabeti destekleyecek şekilde yapılmalıdır. Fiber altyapını 2 milyon kilometreye çıkartmalıyız" dedi.

Rekabet ve Verimlilik İçin Ayrışma Modeli

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Altyapı hizmetlerinin ayrılması, telekom operatörlerinin iş modellerini sadeleştirerek rekabeti artırır" dedi ve uluslararası örneklerin bu modelin etkinliğini kanıtladığını ifade etti. Politika Önerileri:

Sabit genişbant pazarında rekabeti artırmak için ortak altyapı şirketleri kurulmalı.

Sabit ve mobil lisans uzatma süreçleri eşit şartlarda yürütülmeli.

5G ihalesine yönelik teşvik edici bir ihale yapısı oluşturulmalı.

Raporda, lisans uzatma süreçlerinin adil ve dengeli bir şekilde yürütülmesi gerektiği de vurgulandı. Bu reformların hayata geçirilmesi, Türkiye'nin dijitalleşme hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olacaktır.