WORLDEF Dubai: E-Ticaret Dünyasının Buluşma Noktası Başlıyor

Körfez Bölgesinin En Büyük E-Ticaret Fuarı Başlıyor

Dijital ticaretin kalbinin attığı yer olacak WORLDEF Dubai, 4-5 Aralık tarihlerinde düzenleniyor. Dubai CommerCity'nin ana stratejik ortaklığı ve Dubai Entegre Ekonomik Bölgeler Kurumu (DIEZ) Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum'un himayesinde gerçekleştirilecek bu ihtişamlı etkinlik, Türkiye'den 35 markanın katılımını da barındıracak.

WORLDEF CEO'su Açıklamalarda Bulundu

WORLDEF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Nart, etkinliği değerlendirerek "Bölgenin en büyük e-ticaret fuarına ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Fuarda, bölgede herkesin faydalanabileceği bir e-ticaret sinerjisi ortaya çıkacağına inanıyoruz." dedi. Nart, fuarın sektörde yeni fırsatlar yaratacağını vurguladı.

Küresel Ekosistemin Temsilcileri Bir Arada

Bu yılki WORLDEF, 8 trilyon dolarlık global e-ticaret hacmini temsil eden birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Nart, "Dijital ticarette yenilikçiliği ve büyümeyi teşvik eden yapısıyla tüm katılımcılara önemli fırsatlar sunuyoruz." diyerek etkinliğin önemini açıkladı.

Öne Çıkan Konuşmacılar ve Oturumlar

Etkinlikte, BAE Dış Ticaret Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi gibi önemli isimlerin de yer alacağı bir dizi konuşma gerçekleştirilecek. "Future Commerce," "Case Study" ve "Masterclass" başlıkları altında sektör temsilcileri, e-ticaret eğilimleri ve dijital ticaretin geleceğini tartışacaklar.

40 Ülkeden Katılımcılar Bekleniyor

WORLDEF Dubai, dijital ekonomiye yön veren 40 ülkeden temsilci ve katılımcılarla zengin bir içerik sunmayı planlıyor. Bu etkinlik, hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin e-ticaret alanındaki yenilikleri keşfetmesine fırsat tanıyacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Körfez bölgesinin en büyük e-ticaret fuarı WORLDEF Dubai 4-5 Aralık'ta düzenlenecek. Dijital ticarette lider konumda bulunan Dubai CommerCity'nin ana stratejik ortaklığıyla ve Dubai Entegre Ekonomik Bölgeler Kurumu (DIEZ) Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum'un himayesinde gerçekleştirilecek fuarda, Türkiye'den 35 marka da stant açacak.