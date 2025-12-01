Yalçın: "Üretimi güçlendirecek mekanizmalar devreye alınmalı" — 2025 III. Çeyrek Büyüme

Yalçın: "Üretimi güçlendirecek mekanizmalar devreye alınmalı"

TÜİK'in 2025 III. çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirme

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı III. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, "Türkiye ekonomisinin 2025 yılı III. çeyreğindeki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 artış gösterdi. Türkiye ekonomisi üst üste 21 çeyrek büyüme başarısını yakaladı." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, daha yüksek büyüme hedefleri için sanayicilere düşük faizli finansman sağlanması, yatırımı teşvik edici vergi avantajları ve üretimi güçlendirecek mekanizmaların devreye alınmasının gerekliliğini vurguladı: "...sanayicilerimizin korunması gereklidir."

Yalçın, 2025'in ilk üç çeyreğinde elde edilen pozitif büyümenin küresel belirsizliklere rağmen ekonominin güçlü duruşunu gösterdiğini belirtti ve Çin'in üretim kapasitesinin Türk sanayicileri üzerindeki etkisine dikkat çekti. "Türkiye'nin, Çin'e karşı kapsamlı bir ekonomi politikası oluşturması, rekabet edilebilirliğin artırılabilmesi amaçlı planlamaların yapılması kaçınılmazdır," dedi.

Yalçın, dış bağımlı ara mamul ve hammadde kalemlerinde maliyetlerin düşürülmesi için "çok daha etkin mekanizmalar" oluşturulması gerektiğini söyledi.

Rakamların sevindirici olduğunu belirten Yalçın, istihdam maliyetlerinin hafifletilmesi, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve lojistik giderlerinin azaltılmasının beklendiğini, bunun üretimi ve ihracatı olumlu etkileyeceğini ifade etti.

Yalçın, 2025 yılı III. çeyreğinde sektör bazında zincirlenmiş hacim endeksi değişimlerini şu şekilde açıkladı: inşaat sektörü toplam katma değer yüzde 13,9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,5 ve ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3 artış gösterdiğini vurguladı.

Yalçın ayrıca, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmininin 2025 yılı III. çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,6 artarak 17 trilyon 424 milyar 718 milyon TL olduğunu aktardı.

