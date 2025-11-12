Yalova'nın 10 Aylık İhracatı 521 milyon 949 bin Dolar — Tersaneler Lider

Yalova'da yılın ilk 10 ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 521 milyon 949 bin dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:12
Yalova'nın 10 Aylık İhracatı 521 milyon 949 bin Dolar — Tersaneler Lider

Yalova'da 10 ayda ihracat yüzde 4,3 artışla 521 milyon 949 bin dolar oldu

Yalova'da yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 521 milyon 949 bin dolar seviyesine ulaştı. Geçen yılın ilk 10 ayında kentten 500 milyon 218 bin dolar ihracat yapılmıştı.

Aylık dağılım

Ocak: 49 milyon 71 bin dolar, Şubat: 71 milyon 997 bin dolar, Mart: 18 milyon 583 bin dolar, Nisan: 50 milyon 694 bin dolar, Mayıs: 104 milyon 337 bin dolar, Haziran: 5 milyon 929 bin dolar, Temmuz: 64 milyon 177 bin dolar, Ağustos: 7 milyon 774 bin dolar, Eylül: 83 milyon 945 bin dolar, Ekim: 65 milyon 437 bin dolar.

Sektörlerde lider tersaneler

10 aylık dönemde Yalova ihracatında en büyük payı gemi, yat ve hizmetleri sektörü aldı. Tersaneler toplam 453 milyon 409 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bunu 22 milyon 699 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri ve 12 milyon 510 bin dolar ile madencilik ürünleri takip etti. Süs bitkileri sektörünün ihracatı ise 6 milyon 980 bin dolar olarak kaydedildi.

1 milyonun üzerinde ihracat yapan sektörler

Yalova’dan 1 milyonun üzerinde ihracat yapılan sektörler şöyle sıralandı: Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 4 milyon 590 bin dolar, makine ve aksamları 4 milyon 4 bin dolar, çelik 3 milyon 329 bin, demir ve demir dışı metaller 3 milyon 787 bin dolar, elektrik ve elektronik 2 milyon 589 bin dolar, iklimlendirme 2 milyon 395 dolar, hazır giyim 2 milyon 357 bin dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 438 bin.

Yalova'nın ihracat performansı, özellikle tersaneler kaynaklı güçlü artış sayesinde, kent ekonomisindeki rolünü ve dış satımdaki çeşitlenmeyi gözler önüne seriyor.

YALOVA’DA YILIN İLK 10 AYINDA YAPILAN İHRACAT BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 4,3...

YALOVA’DA YILIN İLK 10 AYINDA YAPILAN İHRACAT BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 4,3 ARTARAK 521 MİLYON 949 BİN DOLAR OLDU.

YALOVA’DA YILIN İLK 10 AYINDA YAPILAN İHRACAT BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 4,3...

İLGİLİ HABERLER

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aliağa-Midilli Feribotlerinde Kasım Fırsatları — Biletler 22 Euro'dan
2
DTO, Kırgız Cumhuriyeti ile ticari köprünün temellerini attı
3
Cengiz Enerji 'ReAktör' Programı ile Elektrik-Elektronik Mühendislerini Ankara'da Buluşturdu
4
Vedat Işıkhan: SGK'ya Borçlu İlk 10 Belediyenin 8'i CHP'li
5
TCMB, TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine Başlıyor
6
Almanya'nın Fabrika Siparişleri Ağustosta Çakıldı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı