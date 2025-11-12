Yalova'nın 10 Aylık İhracatı 521 milyon 949 bin Dolar — Tersaneler Lider

Yalova'da 10 ayda ihracat yüzde 4,3 artışla 521 milyon 949 bin dolar oldu

Yalova'da yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 521 milyon 949 bin dolar seviyesine ulaştı. Geçen yılın ilk 10 ayında kentten 500 milyon 218 bin dolar ihracat yapılmıştı.

Aylık dağılım

Ocak: 49 milyon 71 bin dolar, Şubat: 71 milyon 997 bin dolar, Mart: 18 milyon 583 bin dolar, Nisan: 50 milyon 694 bin dolar, Mayıs: 104 milyon 337 bin dolar, Haziran: 5 milyon 929 bin dolar, Temmuz: 64 milyon 177 bin dolar, Ağustos: 7 milyon 774 bin dolar, Eylül: 83 milyon 945 bin dolar, Ekim: 65 milyon 437 bin dolar.

Sektörlerde lider tersaneler

10 aylık dönemde Yalova ihracatında en büyük payı gemi, yat ve hizmetleri sektörü aldı. Tersaneler toplam 453 milyon 409 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bunu 22 milyon 699 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri ve 12 milyon 510 bin dolar ile madencilik ürünleri takip etti. Süs bitkileri sektörünün ihracatı ise 6 milyon 980 bin dolar olarak kaydedildi.

1 milyonun üzerinde ihracat yapan sektörler

Yalova’dan 1 milyonun üzerinde ihracat yapılan sektörler şöyle sıralandı: Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 4 milyon 590 bin dolar, makine ve aksamları 4 milyon 4 bin dolar, çelik 3 milyon 329 bin, demir ve demir dışı metaller 3 milyon 787 bin dolar, elektrik ve elektronik 2 milyon 589 bin dolar, iklimlendirme 2 milyon 395 dolar, hazır giyim 2 milyon 357 bin dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 438 bin.

Yalova'nın ihracat performansı, özellikle tersaneler kaynaklı güçlü artış sayesinde, kent ekonomisindeki rolünü ve dış satımdaki çeşitlenmeyi gözler önüne seriyor.

