Yaş çay üretiminde kullanılan gübre fiyatları dudak uçuklatıyor! Fiyatlar asgari ücreti bile solladı geçti

2024 yaş çay sezonuna yaklaşırken, çay üreticilerini zorlu bir süreç bekliyor gibi görünüyor. Geçmiş yıllar içerisinde 1 ton yaş çay ile temin edilebilen 2 ton gübre oranı, son yıllarda 1 ton gübreye düştü. Söz konusu olan bu düşüş, çay üreticilerini maddiyat açısından zor durumda bırakıyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri, 2023 yılında ton başına 11.500 TL olan 25.5.10 gübrenin fiyatını, 2024'te ton başına 15.480 TL'ye yükselterek, üreticilerin daha da zorlanacağı bir sürece girmesine aracı oldu. Lakin Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri kapsamında henüz gübre fiyatlarının belirlemediği bilgisi de, söz konusu paylaşılan fiyatlandırmalardan sonra aktarıldı.





GÜBRE FİYATLARINDA BELİRSİZLİK HALEN DAHA DEVAM EDİYOR

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri'nde gübre fiyatlarını belirleme konusunda ki süreç halen daha belirsizliğini koruyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, yüksek kredi faiz oranları nedeniyle şubat ayı içinde fiyatların açıklanması bekleniyor…

Tarım Kalkınma Kooperatifleri'nin belirleyeceği fiyatlarla birlikte; Tarımsal Kerdi Kooperatifleri'nin gübre fiyatlarının, kredi faiz oranları ve nakliye giderleriyle birlikte çay üreticilerine asgari ücretin üzerinde bir maliyetle satılacağı tahmin ediliyor.