Yastık altında altın biriktirenler aman dikkat! Altın fiyatları o saatten sonra tırmanışa geçecek!

Finans piyasaları analisti İslam Memiş, yatırımcıları bugün için özellikle '15:30' saatine dikkat etmeleri konusunda uyardı. ABD'den açıklanacak olan önemli ekonomik verilerin ardından piyasalarda dalgalanmaların meydana gelebileceğini belirten Memiş, öncelikle borsa piyasasını analiz etti.

Memiş'in ifadeleri şöyle:

" Borsa İstanbul 10 bin 808 puanda. Yüzde 1 civarında yükseliş var. 10 bin 700 puan kırıldı. Sıra 10 bin 900'e geldi. 10 bin 900 test edilemezse, satışlar gelirse 10 bin 700 puan destek konumunda olacaktır. Bu bant aralığında haftayı tamamlamayı bekliyoruz. Bunlar tepki yükselişleri. Satışlar daha bitmedi benim nazarımda.

Dolar kurunda 32.57 seviyesi var. Sakin ve yatay seyirde. Uluslararası piyasalarda değer kaybetti. Dolar endeksinin 104.91'e gerilemesine rağmen dolar/TL kuru güçlü duruşunu korumaya devam ediyor.

Bugün önemli bir gün küresel piyasalar için. ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Ya dolar karşısındaki varlıklarda geri çekilmeler göreceğiz ya da yukarı yönlü hamleler göreceğiz. Dolar karşısındaki varlıklarda geri çekilme olasılığı oldukça güçlü. Bu hafta dolar endeksinde toparlanma, dolar karşısındaki varlıklarda geri çekilme olabilir. Aksi olursa kontrollü yükseliş olabilir."





Altın Piyasasında Beklentiler ve Gümüşün Durumu

İslam Memiş'in analizine göre, ons altın şu an 2358 dolar seviyesinde ve piyasa, ABD'deki tarım dışı istihdam verilerini bekliyor. Ons altın için belirlenen 2300 ile 2360 dolarlık bant, önemli bir fiyat aralığı olarak görülüyor. Şu anda odak noktamız 2300 dolarlık destek seviyesi. Eğer tarım dışı istihdam verileri beklentilerin altında kalırsa, 2380 dolarlık direnç seviyesi gündeme gelebilir. Bu durumda, ons altında 20 dolarlık bir yükseliş potansiyeli veya 60 dolarlık bir düşüş riski bulunuyor.

Gram altın fiyatları şu anda 2473 ile 2483 Türk Lirası arasında değişiyor. Kısa vadede 2450 ile 2500 Türk Lirası aralığını bir alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Yılın ikinci yarısında altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin süreceği öngörülüyor.

Gümüş piyasasında ise ons gümüş 30.28 dolar seviyesinde. Gram gümüş fiyatı ise 31.75 Türk Lirası olarak belirlenmiş. Gram gümüş için 30.50 Türk Lirası destek seviyesi olarak takip ediliyor.