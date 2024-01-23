Yastık altında bundan biriktiren yandı! Geçmiş olsun elinizde kalacak

Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yönlüer, kesme altın ticaretine karşı çıkarak, halka satışının güvenlik riski taşıdığını ifade etti. Yönlüer, konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunarak, bu tür altınların alımını düşünmediklerini belirtti ve müşterilere güvenilir kuyumculardan alışveriş yapma konusunda uyarılarda bulundu.

Özellikle kesme altın ticaretinde yaşanan sahtecilik riskine dikkat çeken Yönlüer, bu tür altınların alımına karşı olduklarını vurguladı. Kuyumcuların elindeki kesme altınların sahtecilikle mücadelede etkili olmadığına dikkat çeken Yönlüer, müşterilerin güvenli alışveriş yapmaları için güvenilir kuyumcuları tercih etmeleri gerektiğini belirtti.

Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yönlüer, son dönemlerde popüler hale gelen kesme altın ticaretini onaylamadıklarını belirterek, bu konuda önlem almak için oda olarak bir karar almayı düşündüklerini açıkladı. Sahtecilik yöntemlerine karşı mücadelede daha etkili bir strateji geliştirmek amacıyla kuyumcuların bu tür altınları geri almayı düşündüğünü ifade eden Yönlüer, kesme altın ticaretinin önümüzdeki günlerde kuyumcular arasında gündem oluşturabileceğini belirtti.





Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi, kesme altının sahtecilik riskine vurgu yaparak, bu tür altınları almanın güvenli olmadığını ifade etti. Özellikle üzerinde barkod bulunmayan, paketsiz ve garantisi olmayan kesme altınların halk arasında popüler hale gelmesine dikkat çeken Yönlüer, oda olarak bu duruma karşı tedbir alabileceklerini dile getirdi. Özellikle sahtecilik yöntemlerinin önüne geçmek amacıyla müşterilere güvenilir kuyumculardan alışveriş yapma çağrısında bulunan Yönlüer, MERSİS Mobil Uygulama ile kimlik numaralarına kısıtlama getirme seçeneğinin de yakın zamanda kullanılabileceğini açıkladı.







Kuyumcuların, müşterilere alımını kaldırmayı düşündüğünü ifade eden Yönlüer, kesme altının kayıt dışı bir şekilde satılmaya başlandığına dikkat çekti. Bu durumun güvenli olmadığını vurgulayan Yönlüer, sahtecilik riskini minimize etmek adına bu tür altınları almayı düşünmediklerini belirtti. Ayrıca, kesme altının kuyumculuk sektöründeki normal kullanımının dışında popülerleştiğini ve bu durumun ilerleyen zamanlarda sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Eskişehir Kuyumcular Odası'nın konuyla ilgili olarak Türkiye genelinde bir karar alabileceğini söyleyen Yönlüer, müşterilere önerilerde bulunarak, paketli gram altın, Cumhuriyet altını ve darphanenin bastığı çeyrek altını güvendiği kuyumculardan almalarını tavsiye etti. Sosyal medyadaki belirsiz kaynaklara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yönlüer, bu tür haberlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Eskişehir Kuyumcular Odası, kesme altın konusunda alacağı kararla birlikte Türkiye genelinde bu tür altınların halka alım ve satımını kaldırabilir. Bu adımın amacı, sahtecilik ve güvenlik risklerini minimize ederek vatandaşları korumak olacak.