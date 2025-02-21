Yatırım Araçlarında Bu Haftanın Performansı

Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı

Bu hafta İstanbul Borsa'sında işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,79 değer kaybı yaşadı. Aynı dönemde avro/TL yüzde 1,78 geriledi, ancak altının gram fiyatı yüzde 0,73, dolar/TL ise yüzde 0,53 artış kaydetti.

BIST 100 Endeksi

BIST 100 endeksi, bu hafta en düşük 9.474,03 puanı ve en yüksek 9.953,91 puanı gördükten sonra, haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 2,79 altında 9.602,16 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı ve Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 artışla 3.432 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,72 yükselişle 23.244 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5.710 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,68 artarak 5.749 liraya yükseldi.

ABD Doları ve Avro

Bu hafta ABD doları yüzde 0,53 değer kazanarak 36,4100 liraya çıkarken, avro yüzde 1,78 azalışla 37,3370 lira oldu.

Yatırım Fonları ve Performansları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,66, emeklilik fonları ise yüzde 0,46 değer kazandı. Kategorilerine göre incelendiğinde, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,49 ile "kıymetli maden" fonları oldu.