Yatırım Fonları Haftalık Performans Raporu

Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları
Bu hafta yatırımcılar için en fazla kazanç sağlayan yatırım fonu, %18,36 ile Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon oldu. Aynı zamanda emeklilik yatırım fonları arasında NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu, %1,55 oranı ile en yüksek kazancı sağlayarak dikkat çekti.
Yatırım Fonları Performansı
Hafta içerisinde en fazla kazandıran yatırım fonlarının listesi ise şu şekilde:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon
|4,686543
|18,36
|Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon
|4,721853
|18,36
|Meksa Portföy Prime Serbest Fon
|13,702485
|11,44
|Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|5,230799
|9,76
|Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|3,374643
|7,91
|İstanbul Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon
|2,894795
|7,80
|İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest Fon
|5,545936
|5,72
|Deniz Portföy HLC Serbest (Döviz) Özel Fon
|101,309071
|4,85
|İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon
|24,012386
|4,73
|İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon
|96,245434
|4,69
Emeklilik Fonları Performansı
Emeklilik fonları arasındaki en fazla kazandıranlar ise şöyledir:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
|0,193656
|1,55
|AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu
|0,046337
|1,39
|NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
|0,167321
|1,31
|AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
|0,236753
|1,21
|BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
|0,312176
|1,17
|Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
|0,180023
|1,17
|Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu
|0,047189
|1,09
|NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
|0,183914
|1,09
|AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
|0,319531
|1,09
|AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
|0,065662
|0,99
(Sürecek)