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Yatırım Fonları Haftalık Performans Raporu

Bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek getiri Ziraat Portföy Birinci Serbest Fonu'ndan geldi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:01
Yatırım Fonları Haftalık Performans Raporu

Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları

Bu hafta yatırımcılar için en fazla kazanç sağlayan yatırım fonu, %18,36 ile Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon oldu. Aynı zamanda emeklilik yatırım fonları arasında NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu, %1,55 oranı ile en yüksek kazancı sağlayarak dikkat çekti.

Yatırım Fonları Performansı

Hafta içerisinde en fazla kazandıran yatırım fonlarının listesi ise şu şekilde:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon 4,686543 18,36
Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon 4,721853 18,36
Meksa Portföy Prime Serbest Fon 13,702485 11,44
Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 5,230799 9,76
Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 3,374643 7,91
İstanbul Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon 2,894795 7,80
İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest Fon 5,545936 5,72
Deniz Portföy HLC Serbest (Döviz) Özel Fon 101,309071 4,85
İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon 24,012386 4,73
İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon 96,245434 4,69

Emeklilik Fonları Performansı

Emeklilik fonları arasındaki en fazla kazandıranlar ise şöyledir:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu 0,193656 1,55
AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu 0,046337 1,39
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,167321 1,31
AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,236753 1,21
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu 0,312176 1,17
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu 0,180023 1,17
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu 0,047189 1,09
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu 0,183914 1,09
AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu 0,319531 1,09
AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu 0,065662 0,99

(Sürecek)

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