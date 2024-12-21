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Yatırım Fonları ve BES'te Son Durum: Değer Kaybı ve Yükselişler

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,45, BES fonları ise %0,82 değer kaybetti. En fazla gerileyen ve yükselen fonlar açıklandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:11
Yatırım Fonları ve BES'te Son Durum: Değer Kaybı ve Yükselişler

Yatırım ve BES Fonlarında Haftalık Değişimler

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,45, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları %0,82 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş, %0,93 ile Para Piyasası Fonlarında gerçekleşirken, en fazla gerileyen fon ise %3,32 ile Kıymetli Maden Fonları oldu.

BES Fonlarında Durum

BES fonlarında da benzer bir trend görüldü. En fazla yükseliş, %0,93 ile Para Piyasası fonlarında yaşanırken, en fazla gerileyen fon ise %3,53 ile Kıymetli Madenler oldu.

Haftalık Getiriler ve Fon Dağılımı

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ve toplam kazandıran fon sayıları şu şekilde:

  • Yatırım Fonları - Ortalama Değer Kaybı: %0,45
  • Borsa Yatırım Fonları - %2,56 değer kaybı
  • Borçlanma Araçları Fonları - %0,66 değer kazanma
  • Hisse Senedi Fonları - %2,02 değer kaybı
  • Kıymetli Maden Fonları - %3,32 değer kaybı
  • Para Piyasası Fonları - %0,93 değer kazanma

Haftalık Emeklilik Fonları için ise genel değer kaybı %0,82 olarak kaydedildi. En fazla kazandıran fonlar arasında Başlangıç Fonları %0,91 değer kazanırken, Kıymetli Madenler ise %3,53 değer kaybetti.

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