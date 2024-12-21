Yatırım Fonları ve BES'te Son Durum: Değer Kaybı ve Yükselişler

Yatırım ve BES Fonlarında Haftalık Değişimler

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,45, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları %0,82 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş, %0,93 ile Para Piyasası Fonlarında gerçekleşirken, en fazla gerileyen fon ise %3,32 ile Kıymetli Maden Fonları oldu.

BES Fonlarında Durum

BES fonlarında da benzer bir trend görüldü. En fazla yükseliş, %0,93 ile Para Piyasası fonlarında yaşanırken, en fazla gerileyen fon ise %3,53 ile Kıymetli Madenler oldu.

Haftalık Getiriler ve Fon Dağılımı

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ve toplam kazandıran fon sayıları şu şekilde:

Yatırım Fonları - Ortalama Değer Kaybı: %0,45

- Ortalama Değer Kaybı: %0,45 Borsa Yatırım Fonları - %2,56 değer kaybı

- %2,56 değer kaybı Borçlanma Araçları Fonları - %0,66 değer kazanma

- %0,66 değer kazanma Hisse Senedi Fonları - %2,02 değer kaybı

- %2,02 değer kaybı Kıymetli Maden Fonları - %3,32 değer kaybı

- %3,32 değer kaybı Para Piyasası Fonları - %0,93 değer kazanma

Haftalık Emeklilik Fonları için ise genel değer kaybı %0,82 olarak kaydedildi. En fazla kazandıran fonlar arasında Başlangıç Fonları %0,91 değer kazanırken, Kıymetli Madenler ise %3,53 değer kaybetti.