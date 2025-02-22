Yatırım ve BES Fonları Haftalık Performans Raporu

Yatırım Fonları Haftalık Değerlendirme

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,66 değer kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları %0,46 artış gösterdi. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş, %2,49 ile "Kıymetli Maden Fonları" kategorisinde gözlemlenirken, tek gerileyen fon %0,36 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES Fonları Performansı

BES fonlarında ise en dikkat çekici yükseliş, %3,40 ile "Kıymetli Madenler" fonunda görüldü. Diğer yandan, en çok gerileyen fon ise %0,85 ile "Endeks" fonu olarak belirlendi.

Haftalık Getiri İstatistikleri

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları aşağıdaki gibidir:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu

Fon Kategori Haftalık Getiri % Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 0,66 130 93 Borsa Yatırım Fonları 0,05 71 5 Borçlanma Araçları Fonları 0,87 76 0 Fon Sepeti Fonları 1,21 77 2 Hisse Senedi Fonları -0,36 42 100 Karma ve Değişken Fonlar 0,81 20 29 Katılım Fonları 1,05 84 0 Kıymetli Maden Fonları 2,49 18 0 Para Piyasası Fonları 0,82 66 0 Serbest Fon 0,65 80 22

Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu