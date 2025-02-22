Yatırım ve BES Fonları Haftalık Performans Raporu

Yatırım Fonları Haftalık Değerlendirme
Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,66 değer kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları %0,46 artış gösterdi. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş, %2,49 ile "Kıymetli Maden Fonları" kategorisinde gözlemlenirken, tek gerileyen fon %0,36 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
BES Fonları Performansı
BES fonlarında ise en dikkat çekici yükseliş, %3,40 ile "Kıymetli Madenler" fonunda görüldü. Diğer yandan, en çok gerileyen fon ise %0,85 ile "Endeks" fonu olarak belirlendi.
Haftalık Getiri İstatistikleri
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları aşağıdaki gibidir:
Yatırım Fonları İstatistik Tablosu
|Fon Kategori
|Haftalık Getiri %
|Kazandıran (Adet)
|Kaybettiren (Adet)
|Yatırım Fonları
|0,66
|130
|93
|Borsa Yatırım Fonları
|0,05
|71
|5
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,87
|76
|0
|Fon Sepeti Fonları
|1,21
|77
|2
|Hisse Senedi Fonları
|-0,36
|42
|100
|Karma ve Değişken Fonlar
|0,81
|20
|29
|Katılım Fonları
|1,05
|84
|0
|Kıymetli Maden Fonları
|2,49
|18
|0
|Para Piyasası Fonları
|0,82
|66
|0
|Serbest Fon
|0,65
|80
|22
Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu
|Fon Kategori
|Haftalık Getiri %
|Kazandıran (Adet)
|Kaybettiren (Adet)
|Emeklilik Fonları
|0,46
|27
|106
|Başlangıç Fonları
|0,80
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,94
|50
|0
|Değişken
|0,17
|0
|61
|Devlet Katkısı
|0,34
|11
|1
|Endeks
|-0,85
|1
|3
|Fon Sepeti Fonu
|0,78
|15
|1
|Hisse Senedi
|-0,56
|5
|27
|Karma
|0,71
|8
|1
|Katılım
|0,44
|22
|10
|Kıymetli Madenler
|3,40
|14
|0
|OKS Katılım
|0,51
|23
|1
|OKS Standart
|0,49
|10
|0
|Para Piyasası
|0,81
|30
|1
|Standart
|0,56
|21
|1
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|0,35
|3
|0