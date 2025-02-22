Yatırım ve BES Fonları Haftalık Performans Raporu

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,66, BES fonları ise %0,46 değer kazandı. Kıymetli Maden Fonları en çok yükselen fon oldu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:03
Yatırım ve BES Fonları Haftalık Performans Raporu

Yatırım Fonları Haftalık Değerlendirme

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,66 değer kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları %0,46 artış gösterdi. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş, %2,49 ile "Kıymetli Maden Fonları" kategorisinde gözlemlenirken, tek gerileyen fon %0,36 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES Fonları Performansı

BES fonlarında ise en dikkat çekici yükseliş, %3,40 ile "Kıymetli Madenler" fonunda görüldü. Diğer yandan, en çok gerileyen fon ise %0,85 ile "Endeks" fonu olarak belirlendi.

Haftalık Getiri İstatistikleri

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları aşağıdaki gibidir:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu

Fon KategoriHaftalık Getiri %Kazandıran (Adet)Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları0,6613093
Borsa Yatırım Fonları0,05715
Borçlanma Araçları Fonları0,87760
Fon Sepeti Fonları1,21772
Hisse Senedi Fonları-0,3642100
Karma ve Değişken Fonlar0,812029
Katılım Fonları1,05840
Kıymetli Maden Fonları2,49180
Para Piyasası Fonları0,82660
Serbest Fon0,658022

Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu

Fon KategoriHaftalık Getiri %Kazandıran (Adet)Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları0,4627106
Başlangıç Fonları0,80100
Borçlanma Araçları0,94500
Değişken0,17061
Devlet Katkısı0,34111
Endeks-0,8513
Fon Sepeti Fonu0,78151
Hisse Senedi-0,56527
Karma0,7181
Katılım0,442210
Kıymetli Madenler3,40140
OKS Katılım0,51231
OKS Standart0,49100
Para Piyasası0,81301
Standart0,56211
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,3530

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