Yeditepe Üniversitesi: Lojistik Sektöründeki Yeni Eğilimler ve İstihdam İhtiyacı

Yeditepe Üniversitesi'nden Lojistik Sektörü Değerlendirmesi

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkut Akkartal, lojistik sektöründe yaşanan gelişmeleri ve artan istihdam ihtiyaçlarını ele aldı. Akkartal, global ticaretin genişlemesi ve tedarik zincirlerinin karmaşık hale gelmesi ile birlikte, özellikle pandemi sonrası dönemde en büyük değişimlerin yaşandığını açıkladı.

Lojistik ve Ekonomik Etkileri

Akkartal, lojistik sektörünün dünya gelirinin yaklaşık %10’unu yönettiğini belirterek, bu alanda uzmanlaşmış profesyonellere olan talebin hızla arttığını ifade etti. Pandemi sürecinin sektörde esneklik ve adaptasyon yeteneğini test ettiğini kaydeden Akkartal, "Lojistik yönetimi, yalnızca ürün ve hizmetlerin taşınmasından ibaret değil; aynı zamanda depolama, stok yönetimi ve müşteri hizmetleri gibi alanları da içeriyor" şeklinde konuştu.

Dijitalleşme ve İnovasyonun Rolü

Akkartal, sürecin herkes için öğretici olduğunu vurgulayarak, "Dijitalleşme ve otomasyon yatırımları hızlandı; bu da sektörün geleceği için kritik bir adım" dedi. Lojistik süreçlerin verimli yönetimi için dijital teknolojilerin entegrasyonunun gerekliliğine dikkat çeken Akkartal, büyük veri analitiği ve yapay zekanın önemine de değindi.

Üniversiteler ve İşveren İşbirlikleri

Üniversitelerin lojistik alanında nitelikli profesyoneller yetiştirdiğini belirten Akkartal, "İşverenler nitelikli lojistik profesyonellerine ulaşabilmek için eğitim kurumlarıyla işbirliği yapıyor" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, mezunların kendi işlerini kurmanın daha kolay olduğu bir sektörde yer aldıklarını vurguladı.

Sürdürülebilir Lojistik ve Karbon Emisyonları

Akkartal, lojistik sektörünün taşımacılık açısından %89, depolama açısından ise %11 sera gazı emisyonu payına sahip olduğunu hatırlattı. Sektör, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik tedbirler almakta ve "Yeşil Mutabakat" sürecine uyum sağlamak amacıyla dönüşüme gitmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkut Akkartal, lojistiğin dünyadaki gelirin yaklaşık yüzde 10'luk bir bölümünü kumanda ettiğini ve bu alanda uzman profesyonellere olan ihtiyacın her geçen gün arttığını bildirdi.

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkut Akkartal, lojistiğin dünyadaki gelirin yaklaşık yüzde 10'luk bir bölümünü kumanda ettiğini ve bu alanda uzman profesyonellere olan ihtiyacın her geçen gün arttığını bildirdi.

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkut Akkartal, lojistiğin dünyadaki gelirin yaklaşık yüzde 10'luk bir bölümünü kumanda ettiğini ve bu alanda uzman profesyonellere olan ihtiyacın her geçen gün arttığını bildirdi.

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkut Akkartal, lojistiğin dünyadaki gelirin yaklaşık yüzde 10'luk bir bölümünü kumanda ettiğini ve bu alanda uzman profesyonellere olan ihtiyacın her geçen gün arttığını bildirdi.

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkut Akkartal, lojistiğin dünyadaki gelirin yaklaşık yüzde 10'luk bir bölümünü kumanda ettiğini ve bu alanda uzman profesyonellere olan ihtiyacın her geçen gün arttığını bildirdi.