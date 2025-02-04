YEKA GES-2024 Yarışmalarında En İyi Teklifler Belli Oldu

YEKA GES-2024 Yarışmaları Sonuçlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, toplam 800 megavatlık güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarını başarıyla gerçekleştirdi. 67 şirketin katıldığı bu önemli yarışmalar, 6 ayrı bölgede gerçekleştirildi.

Açık Artırma Süreci Başladı

Kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından, açık artırma usulü ile devam eden yarışmalar, Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya olmak üzere toplam 6 projeye yönelik düzenlendi. Elektrik bağlantı kapasitesi tahsisi amacıyla belirlenen tavan ve taban fiyatlar ise kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar olarak belirlendi.

Bölgesel Yarışmalar ve Kazananlar

Yarışmalar kapsamında belirlenen en iyi teklifler şöyle:

Kütahya GES: 33 başvuru ile 40 megavat kapasite için yapılan yarışmada, 11. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 162 bin dolar katkı payı ile Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim AŞ en iyi teklifi verdi.

33 başvuru ile 40 megavat kapasite için yapılan yarışmada, 11. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 162 bin dolar katkı payı ile en iyi teklifi verdi. Antalya GES: 27 başvuruyla 40 megavat kapasite için gerçekleştirilen yarışmada, 10. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 122 bin dolar katkı payıyla Erdem Soft Tekstil AŞ ön plana çıktı.

27 başvuruyla 40 megavat kapasite için gerçekleştirilen yarışmada, 10. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 122 bin dolar katkı payıyla ön plana çıktı. Van GES: 23 başvurulu 60 megavat kapasiteli yarışmada, 21. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 270 bin dolar katkı payıyla Chen Güneş Enerjisi LTD kazanan oldu.

23 başvurulu 60 megavat kapasiteli yarışmada, 21. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 270 bin dolar katkı payıyla kazanan oldu. Malatya GES: 75 megavat kapasite için 31 başvuru ile gerçekleştirilen yarışmada, 13. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 232 bin dolar katkı payıyla Özerka Enerji Elektrik Üretim AŞ en iyi teklifi sundu.

75 megavat kapasite için 31 başvuru ile gerçekleştirilen yarışmada, 13. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 232 bin dolar katkı payıyla en iyi teklifi sundu. Karaman GES: 200 megavat kapasite için 23 başvuru ile gerçekleştirilen yarışmada, 6. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 150 bin dolar katkı payıyla Temmuz Güneş Enerji Üretim AŞ kazandı.

200 megavat kapasite için 23 başvuru ile gerçekleştirilen yarışmada, 6. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 150 bin dolar katkı payıyla kazandı. Karapınar GES: Toplam 9 başvuruyla 385 megavat kapasitesi için yapılan yarışmada, 9. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 67 bin dolar katkı payı ile Kalyon YEKA GES 5 Elektrik Üretim AŞ en yüksek teklifi verdi.

YEKA GES-2024 yarışmaları, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacak.