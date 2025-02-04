DOLAR
35,96 0,03%
EURO
37,15 -0,24%
ALTIN
3.254,76 0,02%
BITCOIN
3.561.184,63 2,25%

YEKA GES-2024 Yarışmalarında En İyi Teklifler Belli Oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği YEKA GES-2024 yarışmalarında en iyi teklifler açıklandı. 800 MW güneş enerjisi kapasitesi belirlendi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:50
YEKA GES-2024 Yarışmalarında En İyi Teklifler Belli Oldu

YEKA GES-2024 Yarışmaları Sonuçlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, toplam 800 megavatlık güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarını başarıyla gerçekleştirdi. 67 şirketin katıldığı bu önemli yarışmalar, 6 ayrı bölgede gerçekleştirildi.

Açık Artırma Süreci Başladı

Kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından, açık artırma usulü ile devam eden yarışmalar, Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya olmak üzere toplam 6 projeye yönelik düzenlendi. Elektrik bağlantı kapasitesi tahsisi amacıyla belirlenen tavan ve taban fiyatlar ise kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar olarak belirlendi.

Bölgesel Yarışmalar ve Kazananlar

Yarışmalar kapsamında belirlenen en iyi teklifler şöyle:

  • Kütahya GES: 33 başvuru ile 40 megavat kapasite için yapılan yarışmada, 11. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 162 bin dolar katkı payı ile Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim AŞ en iyi teklifi verdi.
  • Antalya GES: 27 başvuruyla 40 megavat kapasite için gerçekleştirilen yarışmada, 10. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 122 bin dolar katkı payıyla Erdem Soft Tekstil AŞ ön plana çıktı.
  • Van GES: 23 başvurulu 60 megavat kapasiteli yarışmada, 21. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 270 bin dolar katkı payıyla Chen Güneş Enerjisi LTD kazanan oldu.
  • Malatya GES: 75 megavat kapasite için 31 başvuru ile gerçekleştirilen yarışmada, 13. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 232 bin dolar katkı payıyla Özerka Enerji Elektrik Üretim AŞ en iyi teklifi sundu.
  • Karaman GES: 200 megavat kapasite için 23 başvuru ile gerçekleştirilen yarışmada, 6. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 150 bin dolar katkı payıyla Temmuz Güneş Enerji Üretim AŞ kazandı.
  • Karapınar GES: Toplam 9 başvuruyla 385 megavat kapasitesi için yapılan yarışmada, 9. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 67 bin dolar katkı payı ile Kalyon YEKA GES 5 Elektrik Üretim AŞ en yüksek teklifi verdi.

YEKA GES-2024 yarışmaları, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacak.

İLGİLİ HABERLER

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiçek Sektörü, Japonya Pazarına Girmek İçin Hedef Belirledi
2
SPK'dan Eksun Gıda'ya 6 Ay Geçici İşlem Yasağı
3
Bakan Şimşek, Türkiye'nin Finansal Geleceği Hakkında İyimser Beklentilerde Bulundu
4
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor: 2.949,99 TL'ye Ulaştı
5
Borsa İstanbul'da Seranit Gongu Çaldı: İnovasyon ve Büyüme Vurgusu
6
Belçika Hükümeti Yeni Nükleer Santraller İnşa Edecek
7
YEKA GES-2024 Yarışmalarında En İyi Teklifler Belli Oldu

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!