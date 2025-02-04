YEKA GES-2024 Yarışmalarında En İyi Teklifler Belli Oldu

YEKA GES-2024 Yarışmaları Sonuçlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, toplam 800 megavatlık güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarını başarıyla gerçekleştirdi. 67 şirketin katıldığı bu önemli yarışmalar, 6 ayrı bölgede gerçekleştirildi.
Açık Artırma Süreci Başladı
Kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından, açık artırma usulü ile devam eden yarışmalar, Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya olmak üzere toplam 6 projeye yönelik düzenlendi. Elektrik bağlantı kapasitesi tahsisi amacıyla belirlenen tavan ve taban fiyatlar ise kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar olarak belirlendi.
Bölgesel Yarışmalar ve Kazananlar
Yarışmalar kapsamında belirlenen en iyi teklifler şöyle:
- Kütahya GES: 33 başvuru ile 40 megavat kapasite için yapılan yarışmada, 11. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 162 bin dolar katkı payı ile Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim AŞ en iyi teklifi verdi.
- Antalya GES: 27 başvuruyla 40 megavat kapasite için gerçekleştirilen yarışmada, 10. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 122 bin dolar katkı payıyla Erdem Soft Tekstil AŞ ön plana çıktı.
- Van GES: 23 başvurulu 60 megavat kapasiteli yarışmada, 21. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 270 bin dolar katkı payıyla Chen Güneş Enerjisi LTD kazanan oldu.
- Malatya GES: 75 megavat kapasite için 31 başvuru ile gerçekleştirilen yarışmada, 13. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 232 bin dolar katkı payıyla Özerka Enerji Elektrik Üretim AŞ en iyi teklifi sundu.
- Karaman GES: 200 megavat kapasite için 23 başvuru ile gerçekleştirilen yarışmada, 6. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 150 bin dolar katkı payıyla Temmuz Güneş Enerji Üretim AŞ kazandı.
- Karapınar GES: Toplam 9 başvuruyla 385 megavat kapasitesi için yapılan yarışmada, 9. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 67 bin dolar katkı payı ile Kalyon YEKA GES 5 Elektrik Üretim AŞ en yüksek teklifi verdi.
YEKA GES-2024 yarışmaları, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacak.