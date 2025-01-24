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YEKA RES 2024 Rüzgar Yarışmaları 28 Ocak'ta Gerçekleşecek

Rüzgar enerjisi için toplam 1200 megavatlık YEKA RES 2024 yarışmaları 28 Ocak'ta düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:49
YEKA RES 2024 Rüzgar Yarışmaları 28 Ocak'ta Gerçekleşecek

YEKA RES 2024 Yarışmaları Hakkında

Rüzgar enerjisine dayalı 5 bölgeden oluşan toplam 1200 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 2024 (YEKA RES 2024) yarışmaları 28 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Duyuru ve Detaylar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi sayfasında yayımlanan duyuruya göre, YEKA RES-2024 yarışmaları, belirtilen tarihte saat 10.00'dan itibaren şu sıralamayla gerçekleştirilecek:

  • R24-Edirne RES
  • R24-Balkaya RES
  • R24-Sergen RES
  • R24-Yellice RES
  • R24-Gürün RES

Yarışmalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı E Blok Konferans Salonunda yapılacak.

Katılım Koşulları

Başvuru sahiplerinin, yetkili temsilcilerinin imza sirküleri, yetki belgesi ya da vekaletnameleri ile birlikte ve şirket kaşeleriyle katılım sağlaması gerekmektedir.

Başvuru İstatistikleri

R24-Edirne RES için 14 başvuru, R24-Balkaya RES için 16 başvuru, R24-Sergen RES için 21 başvuru, R24-Yellice RES için 23 başvuru ve R24-Gürün için 26 başvuru alındı. Böylelikle, rüzgar enerjisine dayalı 5 bölgeden oluşan toplam 1200 megavatlık YEKA RES 2024 yarışmalarına 40 şirketten 100 başvuru yapıldı.

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