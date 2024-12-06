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Yellen'den Ticari Gayrimenkul ve Kripto Riskleri Uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ticari gayrimenkul ve kripto varlıkların finansal sistem için taşıdığı risklere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 22:56
Yellen'den Ticari Gayrimenkul ve Kripto Riskleri Uyarısı

Yellen, Finansal Sistemdeki Risklere Dikkat Çekti

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, finansal sistemin ticari gayrimenkul ve kripto riskleri ile karşı karşıya olduğunu vurguladı. Yellen, ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC) toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, dayanıklı finansal sistemin güçlü bir ekonomi için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Banka İflasları ve Hızlı Müdahale

Yellen, geçen yıl mart ayında yaşanan bölgesel banka iflaslarını hatırlatarak, bu bağlamda o tarihten bu yana hızlı ve kararlı adımlar atıldığını kaydetti. FSOC'un bankacılık streslerinin yol açtığı zayıflıkları ele almak için koordinasyona öncülük ettiğini belirtti.

Ticari Gayrimenkul Kredi Riskleri

Ticari gayrimenkuldeki kredi riskinin bu yıl daha belirgin hale geldiğini ifade eden Yellen, düzenleyicilerin finans sektörünün bu tür durumları ele alma yeteneğine odaklanmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Dijital Varlıklar ve Riskler

Önemli teknolojik değişikliklerin getirdiği risklerden bahseden Yellen, dijital varlıklar ve yapay zeka gibi unsurların verimlilik sağlarken aynı zamanda finansal riskler, siber riskler ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından kaynaklanan riskler taşıdığını aktardı.

FSOC'un Yıllık Raporu

ABD Hazine Bakanlığından gelen açıklamada, FSOC'un 2024 yıllık raporunu oy birliğiyle onayladığı belirtildi. Raporda, finans piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra ABD’nin finansal istikrarına yönelik zayıflıklar ve bunları azaltmaya yönelik öneriler yer aldı.

Rapor, siber güvenlik, mevduat kuruluşları, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, ticari gayrimenkul, dijital varlıklar ve yatırım fonları konularındaki önerileri içeriyor.

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