Yenilenen resmi yazışma yönetmeliği ile kamuda 5 milyar liralık tasarruf sağlandı

Güncellenen resmi yazışma yönetmeliği 5 milyar liralık tasarruf ettirdi

Resmi yazışmalarda yapılan yenilikler, kamuda büyük tasarruf sağladı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in yenilenmesinin 4. yılı dolayısıyla, kırtasiye ve posta giderlerinden elde edilen tasarrufları sosyal medya hesabından duyurdu.



Yönetmelik ile Hızlı ve Ekonomik İşlemler

Metin Kıratlı, 4 yıl önce yenilenen yönetmelikle önemli adımlar atıldığını belirterek, "İşlemler hızlandırılırken, kağıt tüketimi azaltıldı, maliyetler düşürüldü. Tasarruf ve çevreye duyarlılık konularında öncü hale gelen yönetmeliğe uyum sağlayan tüm idarelerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

426 Bin 224 Ağaç Doğada Kaldı

Yönetmeliğin yenilenmesiyle kamuda dört yılda elde edilen tasarruflara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

Kayıtlı elektronik posta kullanımı yüzde 82 oldu.

Posta giderlerinden 2 milyar 534 milyon 153 bin 538 lira tasarruf sağlandı.

Kırtasiye giderlerinden 2 milyar 339 milyon 120 bin lira tasarruf edildi.

Veri depolama maliyetinden 115 milyar 800 bin 277 lira tasarruf elde edildi.

Çevre Dostu Yaklaşım

Elektronik ortamın kullanımı sayesinde doğaya sağlanan katkılar da dikkat çekici:

426 bin 224 ağaç doğada kaldı.

21 bin 219 ton karbondioksit salınımı engellendi.

80 milyar 198 milyon 400 bin kilovatsaat enerji tasarrufu elde edildi.

'resmi yazisma.gov.tr' internet sitesini 195 bin 186 kişi ziyaret etti. Ayrıca 1111 resmi yazışma eğiticisi tarafından 74 bin 86 personele eğitim verildi.



Dört yıl önce yenilenen Resmî Yazışma Yönetmeliği ile önemli adımlar atıldı: İşlemler hızlandırılırken; kâğıt tüketimi azaltıldı, maliyetler düşürüldü. Tasarruf ve çevreye duyarlılık konularında öncü hale gelen yönetmeliğe uyum sağlayan tüm idarelerimize teşekkür ederim. pic.twitter.com/A0l04cg16j — Metin Kıratlı (@MetinKiratli01) Haziran 13, 2024

Bu başarı, kamuda sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor. Yenilenen yönetmelik sayesinde hem maliyetler düşürüldü hem de çevre korunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakıldı.