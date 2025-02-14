Yerli Rüzgar Türbinleri 5 Saatte Kuruluyor: Elektrik Üretiminde Yeni Çözüm

Yerli Rüzgar Türbinleri Hızla Kuruluyor

Yüzde 100 yerli üretim küçük ölçekli rüzgar türbinleri, 10 kilovata kadar olan uygulamalarıyla ihtiyaç duyulan alanlarda yalnızca 5 saatte kurulabiliyor. Bu türbinler, müstakil binalara, telekomünikasyon baz istasyonlarına ve birçok farklı yapıya monte edilerek elektrik üretmeye hazır hale getiriliyor.

Rüzgar Enerjisinin Bir Gelecek Vaadi

Rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yer tutuyor. Küçük ölçekli türbin uygulamaları, elektrik enerjisine olan yüksek talebin yanı sıra teknolojik gelişmelerle de destekleniyor. Tasarımları, jeneratör ihtiyacı olan tesislerden evlerin çatılarına kadar birçok alanda optimizasyon sağlıyor.

Tumurly Technology System'den Yenilikçi Çözümler

Tumurly Technology System Üst Yönetici (CEO) Furkan Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık 2 binin üzerinde rüzgar türbini ürettiklerini ve 6 kıtada 42 ülkeye ihracatTÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge çalışmalarıyla üretildiğini vurguladı.

Hibrid Enerji Sistemleri

Yazıcı, küçük ölçekli rüzgar türbinlerini mevcut güneş enerji sistemleriyle entegre ederek hibrid kullanımlarını teşvik etmek istediklerini açıkladı. Güneşten elektrik üretilemeyen durumlar için rüzgar enerjisinin devreye girmesi, tüketiciye önemli bir avantaj sağlıyor.

Üretim Süreci ve Yenilikçi Teknolojiler

Yazıcı, bu türbinlerin eş kapasiteli güneş santralleriyle kıyaslandığında yılda 4-5 kat daha fazla elektrik üretebildiğini ifade etti. Ayrıca, rüzgar türbinlerinin minimum 3,5 metre/saniye hızda çalıştığını ve aşırı rüzgar durumunda otomatik frenleme sistemlerinin devreye girdiğini söyledi.

Kolay Kurulum ve Distribütör Ağı

Türbin kurulumu ile ilgili süreç, uydu ve benzeri uygulamalar yardımıyla mevcut binaların analiz edilmesiyle başlıyor. Kurulum işlemi ise maksimum 5 saatte tamamlanabiliyor. Şirket, bayiler ve distribütörler aracılığıyla ürün dağıtımı yapıyor.

Tumurly Academy ile Eğitim Fırsatları

Yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırmak amacıyla Tumurly Academy adında bir eğitim merkezi kurduklarını söyleyen Yazıcı, yerli üretim ile rüzgar türbinlerini maliyet etkin fiyatlarla sunmayı hedeflediklerini belirtti. 1 kilovat kapasiteli rüzgar türbininin maliyeti yaklaşık 1000 dolar; evlerin elektrik ihtiyacı ise 3-10 kilovat arasında değişiyor.

Amortisman Süresi

Bireysel kullanıcıların bu türbinleri üç ila beş yıl içinde amorti edebileceğinin altını çizen Yazıcı, rüzgar türbini bağlantı süreçlerinin kolayca sağlanabildiğini ve şebeke bağlantılı ya da bağımsız sistemlerin tercih edilebileceğini açıkladı. Ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Yeşil ve sürdürülebilir unsuruyla yenilenebilir enerjinin en büyük payından biri olan rüzgar enerjisinin 10 kilovata kadar ölçeklendirilebilen küçük kapasiteli türbin uygulamaları, 5 saatte müstakil binalara monte edilip elektrik üretimi yapabiliyor. Küçük ölçekli rüzgar türbinleri, jeneratör ihtiyacı olan telekomünikasyon baz istasyonları, otoyollar, üretim tesisleri, hastaneler, tarım sulama alanları, savunma sanayii tesisleri, müstakil evlerin çatıları ya da bahçe ile birlikte bina cephelerine uygulanabiliyor.

Yeşil ve sürdürülebilir unsuruyla yenilenebilir enerjinin en büyük payından biri olan rüzgar enerjisinin 10 kilovata kadar ölçeklendirilebilen küçük kapasiteli türbin uygulamaları, 5 saatte müstakil binalara monte edilip elektrik üretimi yapabiliyor. Küçük ölçekli rüzgar türbinleri, jeneratör ihtiyacı olan telekomünikasyon baz istasyonları, otoyollar, üretim tesisleri, hastaneler, tarım sulama alanları, savunma sanayii tesisleri, müstakil evlerin çatıları ya da bahçe ile birlikte bina cephelerine uygulanabiliyor.