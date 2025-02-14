DOLAR
36,22 -0,31%
EURO
37,94 -0,12%
ALTIN
3.413,6 -0,45%
BITCOIN
3.506.025,18 -0,72%

Yerli Rüzgar Türbinleri 5 Saatte Kuruluyor: Elektrik Üretiminde Yeni Çözüm

Yüzde 100 yerli üretim küçük ölçekli rüzgar türbinleri, 5 saatte montajı yapılarak elektrik üretimine hazır hale geliyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:22
Yerli Rüzgar Türbinleri 5 Saatte Kuruluyor: Elektrik Üretiminde Yeni Çözüm

Yerli Rüzgar Türbinleri Hızla Kuruluyor

Yüzde 100 yerli üretim küçük ölçekli rüzgar türbinleri, 10 kilovata kadar olan uygulamalarıyla ihtiyaç duyulan alanlarda yalnızca 5 saatte kurulabiliyor. Bu türbinler, müstakil binalara, telekomünikasyon baz istasyonlarına ve birçok farklı yapıya monte edilerek elektrik üretmeye hazır hale getiriliyor.

Rüzgar Enerjisinin Bir Gelecek Vaadi

Rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yer tutuyor. Küçük ölçekli türbin uygulamaları, elektrik enerjisine olan yüksek talebin yanı sıra teknolojik gelişmelerle de destekleniyor. Tasarımları, jeneratör ihtiyacı olan tesislerden evlerin çatılarına kadar birçok alanda optimizasyon sağlıyor.

Tumurly Technology System'den Yenilikçi Çözümler

Tumurly Technology System Üst Yönetici (CEO) Furkan Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık 2 binin üzerinde rüzgar türbini ürettiklerini ve 6 kıtada 42 ülkeye ihracatTÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge çalışmalarıyla üretildiğini vurguladı.

Hibrid Enerji Sistemleri

Yazıcı, küçük ölçekli rüzgar türbinlerini mevcut güneş enerji sistemleriyle entegre ederek hibrid kullanımlarını teşvik etmek istediklerini açıkladı. Güneşten elektrik üretilemeyen durumlar için rüzgar enerjisinin devreye girmesi, tüketiciye önemli bir avantaj sağlıyor.

Üretim Süreci ve Yenilikçi Teknolojiler

Yazıcı, bu türbinlerin eş kapasiteli güneş santralleriyle kıyaslandığında yılda 4-5 kat daha fazla elektrik üretebildiğini ifade etti. Ayrıca, rüzgar türbinlerinin minimum 3,5 metre/saniye hızda çalıştığını ve aşırı rüzgar durumunda otomatik frenleme sistemlerinin devreye girdiğini söyledi.

Kolay Kurulum ve Distribütör Ağı

Türbin kurulumu ile ilgili süreç, uydu ve benzeri uygulamalar yardımıyla mevcut binaların analiz edilmesiyle başlıyor. Kurulum işlemi ise maksimum 5 saatte tamamlanabiliyor. Şirket, bayiler ve distribütörler aracılığıyla ürün dağıtımı yapıyor.

Tumurly Academy ile Eğitim Fırsatları

Yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırmak amacıyla Tumurly Academy adında bir eğitim merkezi kurduklarını söyleyen Yazıcı, yerli üretim ile rüzgar türbinlerini maliyet etkin fiyatlarla sunmayı hedeflediklerini belirtti. 1 kilovat kapasiteli rüzgar türbininin maliyeti yaklaşık 1000 dolar; evlerin elektrik ihtiyacı ise 3-10 kilovat arasında değişiyor.

Amortisman Süresi

Bireysel kullanıcıların bu türbinleri üç ila beş yıl içinde amorti edebileceğinin altını çizen Yazıcı, rüzgar türbini bağlantı süreçlerinin kolayca sağlanabildiğini ve şebeke bağlantılı ya da bağımsız sistemlerin tercih edilebileceğini açıkladı. Ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Yeşil ve sürdürülebilir unsuruyla yenilenebilir enerjinin en büyük payından biri olan rüzgar...

Yeşil ve sürdürülebilir unsuruyla yenilenebilir enerjinin en büyük payından biri olan rüzgar enerjisinin 10 kilovata kadar ölçeklendirilebilen küçük kapasiteli türbin uygulamaları, 5 saatte müstakil binalara monte edilip elektrik üretimi yapabiliyor. Küçük ölçekli rüzgar türbinleri, jeneratör ihtiyacı olan telekomünikasyon baz istasyonları, otoyollar, üretim tesisleri, hastaneler, tarım sulama alanları, savunma sanayii tesisleri, müstakil evlerin çatıları ya da bahçe ile birlikte bina cephelerine uygulanabiliyor.

Yeşil ve sürdürülebilir unsuruyla yenilenebilir enerjinin en büyük payından biri olan rüzgar...

Yeşil ve sürdürülebilir unsuruyla yenilenebilir enerjinin en büyük payından biri olan rüzgar enerjisinin 10 kilovata kadar ölçeklendirilebilen küçük kapasiteli türbin uygulamaları, 5 saatte müstakil binalara monte edilip elektrik üretimi yapabiliyor. Küçük ölçekli rüzgar türbinleri, jeneratör ihtiyacı olan telekomünikasyon baz istasyonları, otoyollar, üretim tesisleri, hastaneler, tarım sulama alanları, savunma sanayii tesisleri, müstakil evlerin çatıları ya da bahçe ile birlikte bina cephelerine uygulanabiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İTO Başkanı Avdagiç: Enflasyon Yüzde 42’ye Düştü, Kısa Sürede Sonuç Almayı Umuyoruz
2
Yerli Rüzgar Türbinleri 5 Saatte Kuruluyor: Elektrik Üretiminde Yeni Çözüm
3
Hazine ve Maliye Bakanlığı Üç Tahvil İhalesi Düzenleyecek
4
Türkiye'nin Avrupa'ya İhracatı Resesyon Endişelerine Rağmen Yükseliyor
5
TCMB Şubat Anketi: TÜFE Artış Beklentileri Yükseldi
6
Yeni YEKA Sahalarının Duyuru Takvimi Öne Çekilebilir
7
Plastik Sektöründe Pipet Kararı İvme Kazandıracak

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor