Yerli Üretimde Öncelikli Ürün Listesi Güncellendi

Yerli Üretim için Yenilikçi Güncellemeler

Katma değerli üretimin artışı adına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Öncelikli Ürün Listesi" güncellendi. Bu güncelleme ile birlikte kritik ham maddeler ve yenilikçi teknoloji alanları listeye eklendi.

Yeni Eklemeler ve Öncelikler

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi çerçevesinde, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler yeniden belirlendi. Kimya, Eczacılık, Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı, Bilgisayar, Elektronik ve Optik, Elektrikli Teçhizat, Makine, Ulaşım Araçları gibi alanlar, bu kapsamda kritik öneme sahip olarak değerlendirildi.

Belirlenen Kritik Ham Maddeler

Yeni öncelikli ürünler listesine antimon, arsenik, boksit, berilyum gibi kritik ham maddeler eklendi. Ayrıca, lityum, tantal, titanyum gibi madenler de listeye dahil edildi.

Yenilikçi Teknoloji Alanları

Yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik olarak afet teknolojileri, biyoteknoloji, akıllı yaşam teknolojileri ve döngüsel ekonomi başlıklarında 62 ürün de listeye eklendi.

Program Uygulama Esasları Güncellendi

Buna ek olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği"nde de güncellemeler yapıldı. Tebliğ, program süreçlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla bazı tanımların eklenmesi ile yeniden düzenlendi.