DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,87 0,01%
ALTIN
4.680,98 -0,12%
BITCOIN
4.568.549,35 0,38%

Yİ-ÜFE Ağustos: Su Temininde %55,35 ile Sert Artış

Yİ-ÜFE ağustosta yıllık yüzde 25,16 arttı; su temininde artış yüzde 55,35 ile öne çıktı. Aylık artış yüzde 2,48 oldu.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:20
Yİ-ÜFE Ağustos: Su Temininde %55,35 ile Sert Artış

Yİ-ÜFE Ağustos: Su Temininde %55,35 ile Sert Artış

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,48, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,62, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 26,28 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörü - Yıllık değişimler

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık bazda öne çıkan artışlar şu şekilde gerçekleşti:

Madencilik ve taş ocakçılığı: yüzde 27,62

İmalat: yüzde 24,73

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı: yüzde 26,68

Su temini: yüzde 55,35

Ana sanayi grupları - Yıllık değişimler

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde dikkat çeken veriler:

Ara malları: yüzde 22,02

Dayanıklı tüketim malları: yüzde 30,22

Dayanıksız tüketim malları: yüzde 28,94

Enerji: yüzde 24,76

Sermaye malları: yüzde 26,61

Aylık değişimler

Sanayinin 4 sektörü aylık bazda şu oranlarda arttı:

Madencilik ve taş ocakçılığı: yüzde 1,97

İmalat: yüzde 1,78

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı: yüzde 10,09

Su temini: yüzde 0,82

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise şu şekildedir:

Ara malı: yüzde 1,34

Dayanıklı tüketim malları: yüzde 1,26

Dayanıksız tüketim malları: yüzde 3,21

Enerji: yüzde 6,39

Sermaye malları: yüzde 1,11

Detaylı sektör verileri

Sektörler / Alt Gruplar

Aylık (Yüzde) - Yıllık (Yüzde)

Madencilik ve taş ocakçılığı: 1,97 - 27,62

İmalat: 1,78 - 24,73

Elektrik, gaz: 10,09 - 26,68

Su temini: 0,82 - 55,35

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elektrikli ve Hibrit Otomobil Satışları Pazar Payını %44,4'e Taşıdı
2
Ticaret Bakanı Bolat: Ağustos 2025 İhracatı 21 milyar 795 milyon dolar
3
Lenin: Dünyanın İlk Nükleer Buzkıranı 30 Yılın Ardından Müze Oldu
4
TCMB Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısı
5
Avrupa borsaları ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasını bekliyor — İspanya hariç pozitif seyir
6
İzmir'de Ayakkabı Sektörüne Nitelikli İş Gücü Yetiştiren Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı
7
Türkiye'de Tarıma Yönelik Dijital Teknolojiler Raporu Tanıtıldı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter