Yİ-ÜFE Ağustos: Su Temininde %55,35 ile Sert Artış
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,48, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,62, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 26,28 yükseldi.
Sanayinin 4 sektörü - Yıllık değişimler
Sanayinin dört ana sektöründe yıllık bazda öne çıkan artışlar şu şekilde gerçekleşti:
Madencilik ve taş ocakçılığı: yüzde 27,62
İmalat: yüzde 24,73
Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı: yüzde 26,68
Su temini: yüzde 55,35
Ana sanayi grupları - Yıllık değişimler
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde dikkat çeken veriler:
Ara malları: yüzde 22,02
Dayanıklı tüketim malları: yüzde 30,22
Dayanıksız tüketim malları: yüzde 28,94
Enerji: yüzde 24,76
Sermaye malları: yüzde 26,61
Aylık değişimler
Sanayinin 4 sektörü aylık bazda şu oranlarda arttı:
Madencilik ve taş ocakçılığı: yüzde 1,97
İmalat: yüzde 1,78
Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı: yüzde 10,09
Su temini: yüzde 0,82
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise şu şekildedir:
Ara malı: yüzde 1,34
Dayanıklı tüketim malları: yüzde 1,26
Dayanıksız tüketim malları: yüzde 3,21
Enerji: yüzde 6,39
Sermaye malları: yüzde 1,11
Detaylı sektör verileri
Sektörler / Alt Gruplar
Aylık (Yüzde) - Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı: 1,97 - 27,62
İmalat: 1,78 - 24,73
Elektrik, gaz: 10,09 - 26,68
Su temini: 0,82 - 55,35