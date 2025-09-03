Yİ-ÜFE Ağustos: Su Temininde %55,35 ile Sert Artış

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,48, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,62, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 26,28 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörü - Yıllık değişimler

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık bazda öne çıkan artışlar şu şekilde gerçekleşti:

Madencilik ve taş ocakçılığı: yüzde 27,62

İmalat: yüzde 24,73

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı: yüzde 26,68

Su temini: yüzde 55,35

Ana sanayi grupları - Yıllık değişimler

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde dikkat çeken veriler:

Ara malları: yüzde 22,02

Dayanıklı tüketim malları: yüzde 30,22

Dayanıksız tüketim malları: yüzde 28,94

Enerji: yüzde 24,76

Sermaye malları: yüzde 26,61

Aylık değişimler

Sanayinin 4 sektörü aylık bazda şu oranlarda arttı:

Madencilik ve taş ocakçılığı: yüzde 1,97

İmalat: yüzde 1,78

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı: yüzde 10,09

Su temini: yüzde 0,82

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise şu şekildedir:

Ara malı: yüzde 1,34

Dayanıklı tüketim malları: yüzde 1,26

Dayanıksız tüketim malları: yüzde 3,21

Enerji: yüzde 6,39

Sermaye malları: yüzde 1,11

Detaylı sektör verileri

Sektörler / Alt Gruplar

Aylık (Yüzde) - Yıllık (Yüzde)

Madencilik ve taş ocakçılığı: 1,97 - 27,62

İmalat: 1,78 - 24,73

Elektrik, gaz: 10,09 - 26,68

Su temini: 0,82 - 55,35