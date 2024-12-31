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Yılbaşı Öncesi İstanbul'da Yoğun Denetimler Sürüyor

Ticaret Bakanlığı, yılbaşı öncesi İstanbul’da 1302 iş yerini denetleyerek 4 bin 108 aykırı işlem tespit etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:41
Yılbaşı Öncesi İstanbul'da Yoğun Denetimler Sürüyor

Yılbaşı Öncesi Denetimler Artıyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, 25 Aralık tarihinden itibaren İstanbul'da 1302 iş yerinin denetlendiğini açıklayarak, 4 bin 108 üründe mevzuata aykırı işlem tespit ettiklerini dile getirdi. Bu işlemler neticesinde yaklaşık 9 milyon 37 bin 600 lira tutarında idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerin Kapsamı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücretin açıklanmasının ardından fiyat etiketi denetimlerine odaklandı. Restoran, pastane ve kuruyemiş satan işletmelerdeki fiyat tarifelerinin, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir bir şekilde yer alıp almadığı incelendi. Menteşe, özellikle asgari ücretin ürün ve hizmetlere yansıması üzerine denetimlerin yapıldığını vurguladı.

Olası Aykırılıkların Giderilmesi İçin Hızlı Mücadele

Menteşe, denetimlerin marketler, restoranlar ve kafeler gibi sektörlerde sürdüğünü belirtirken, vatandaşların ekonomik menfaatlerini koruma amacıyla haksız fiyat artışları üzerinde durduklarının altını çizdi. Döner ve hamburger gibi ürünlerde gramaj zorunluluğu uygulandığını hatırlatan Menteşe, bu konuda da gramaj denetimlerinin devam ettiğini aktardı.

Denetimler Aralıksız Devam Edecek

İstanbul'da yapılan denetimlerin detaylarına da değinen Menteşe, 25 ilçede 53 ekiple çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, şunları ekledi: "Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde yaklaşık 300'ü aşkın aykırılık tespit ettik. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız."

Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücretin açıklanması sonrası ve yılbaşı öncesi denetimlerine...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücretin açıklanması sonrası ve yılbaşı öncesi denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da restoran, pastane ve kuruyemiş satan işletmelere yönelik fiyat etiketi denetimi yapıldı. Denetime, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe (solda) katıldı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücretin açıklanması sonrası ve yılbaşı öncesi denetimlerine...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücretin açıklanması sonrası ve yılbaşı öncesi denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da restoran, pastane ve kuruyemiş satan işletmelere yönelik fiyat etiketi denetimi yapıldı. Denetime, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe (solda) katıldı.

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