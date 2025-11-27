Yıldızeli'nde Hane Başı 50 Koyun, 2 Koç — %70 Hibe ile 250 Koyun Dağıtıldı

Yıldızeli'de Çekerek Nehri Havzası Projesi kapsamında hane başı yüzde 70 hibe ile 50 koyun ve 2 koç dağıtıldı; toplam 250 koyun, 10 damızlık koç verildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:30
Yıldızeli'nde Hane Başı 50 Koyun, 2 Koç — %70 Hibe ile 250 Koyun Dağıtıldı

Yıldızeli'nde Hane Başı 50 Koyun, 2 Koç Dağıtımı Yapıldı

Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yüzde 70 hibe

Yıldızeli ilçesinde, yüzde 70 hibe desteğiyle hane başı 50 koyun ve 2 koç dağıtımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında toplam 250 koyun ve 10 damızlık koç üreticilere teslim edildi.

Törene Yıldızeli Kaymakamı İsmail Bildirici, Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Salih İnan, protokol üyeleri ve üreticiler katıldı.

Salih İnan burada yaptığı konuşmada, desteklere değinerek, "TÜLİP projesi (Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi), kapsamında ilimiz Yıldızeli İlçesinde çekerek nehri havzası rehabilitasyonu amacı ile proje faaliyetleri 2021 yılında başlamış olup, 2022 yılı içerisinde tarla tarımında verim ve kalitenin artırılması projesi ile 175 üreticiye 125 ton arpa tohumu, 2023 yılında 112 üreticiye 87 ton arpa tohumu dağıtılmış ve 2024 yılı için küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında 300 adet kangal akkaraman koyunu ve 12 adet damızlık koç dağıtımı ile devam etmiştir. 2025 yılı için küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında yüzde 70 hibeli hane başı 50 koyun ve 2 koç olmak üzere toplam 250 koyun 10 adet damızlık koç dağıtımı gerçekleştirilecek olup, projenin toplam bütçesi 7 Milyon TL’dir. Çeşitli desteklerle her zaman üreticilerimizin yanındayız. Projemizin üreticilerimize, İlçemize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kura çekimi yapılarak üreticilere koyun ve koçları teslim edildi.

