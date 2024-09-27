Yılın İlk 8 Ayında Deniz Yolu ile 1,8 Milyon Araç Taşıma Başarısı

Deniz Yolu Taşımacılığında Önemli Artış

2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye limanları üzerinden deniz yoluyla yurt dışı bağlantılı hatlarda taşınan araç sayısı 1 milyon 785 bin 189'a ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,97 artış gösterdiğini açıkladı.

Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkı

Bakan Uraloğlu, deniz yolu taşımacılığındaki bu artışın Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladığını vurguladı. "Deniz yolu taşımacılığı, sadece maliyet avantajı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel pazarlara erişimimizi güçlendiriyor ve Türkiye'yi bu alanda önemli bir aktör haline getiriyor" dedi.

2024 Verileri ve Araç Türleri

2024 yılı Ağustos ayında, Türk limanlarından deniz yolu ile yurt dışına taşınan 220 bin 562 araç olduğu bildirildi. Yurt dışı limanlarından gelen yükleri taşıyan araçların sayısı %5,8 artarak 228 bin 934'e ulaştı.

Uraloğlu, otomobil taşımacılığının 1 milyon 312 bin 191 adetle en çok tercih edilen tür olduğunu, ardından treylerler ve tırların geldiğini belirtti. Ayrıca, yurt dışı yüklerini taşıyan araçlardan %69'unun Avrupa hatlarında taşındığı ifade edildi.

Öne Çıkan Ro-Ro Hatları

Uraloğlu, Tuzla-Trieste Ro-Ro hattının toplam taşıma rakamları içinde 129 bin 471 araç ile lider olduğunu da sözlerine ekledi. Bu hattı Yalova-Sete ve Çeşme-Trieste hatları izledi.

Bakan Uraloğlu, deniz yolu taşımacılığına yapılan yatırımların artırılarak devam edeceğini belirtti.