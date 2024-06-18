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Yıllar sonra fiyatı ilk kez değişti! 1 Temmuz'da okkalı zam geliyor

1 Temmuz Kabotaj Bayramı itibariyle Boğaz geçiş ücretlerine rekor zam geliyor! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 18.06.2024 01:27
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 01:27
Yıllar sonra fiyatı ilk kez değişti! 1 Temmuz'da okkalı zam geliyor

Türk Boğazları'ndan geçiş yapan gemi sahipleri için önemli bir değişiklik kapıda. 39 yıl boyunca sabit kalan geçiş ücretleri, 1 Temmuz 2024 itibarıyla rekor bir zamla güncellenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, bu zamla birlikte geçiş ücretleri 1983 yılından bu yana görülmemiş bir artışla neredeyse 6 katına çıkacak.

Bugüne kadar Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen ve 2022 yılına kadar değişmeyen ücretler, son iki yılda ardı ardına yapılan zam kararlarıyla büyük bir değişime uğradı. İlk büyük güncelleme 7 Ekim 2022'de gerçekleşmiş ve o tarihe kadar geçerli olan 0,80 Dolarlık ücret, 39 yıllık periyodun ardından yaklaşık 5 kat artışla 4,08 Dolar olarak belirlenmişti. Ardından 1 Temmuz 2023'te ücret 4,42 Dolar'a yükseltilmişti. Şimdi ise 1 Temmuz 2024 itibarıyla geçiş ücreti 5,07 Dolar olarak belirlendi.

boğaz geçiş ücretleri

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, bu zamla birlikte devletin döviz girişini artırmayı hedeflediklerini ve Türk Boğazları'nın güvenlik ve emniyeti için altyapının sürekli olarak geliştirileceğini belirtti. Özellikle sağlık denetimi, fener hizmeti ve tahlisiye gibi hizmetlerin maliyetleri göz önüne alınarak yapılan bu güncellemelerin, bölgedeki deniz güvenliğini artırıcı etkileri olması bekleniyor.

Geçiş ücretlerinin hesaplanmasında gemilerin net tonajı ve Altın Frank endeksine dayalı birimler kullanılarak yapılan bu güncellemeler, Türk Boğazları geçişlerinde maliyetlerin ve operasyonel risklerin daha adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamayı amaçlıyor.

1 Temmuz 2024 tarihiyle yürürlüğe girecek bu yeni ücretlerin, bölge ekonomisi ve ulusal güvenlik açısından önemli etkileri olması bekleniyor. Bu güncellemelerle birlikte Türk Boğazları'nın stratejik önemi ve ekonomik potansiyelinin daha da vurgulanması öngörülüyor.

Türk Boğazları geçiş ücretlerinde yapılan bu rekor zam, bölgedeki denizcilik faaliyetlerini etkileyecek önemli bir adım olarak kayda geçiyor.

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