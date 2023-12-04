Yıllık iznini kullanmayanlar dikkat! Özel sektör çalışanları için duyuruldu

Yıllık izini birikenleri yakından ilgilendiren haber geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden yeni karar çıktı. Yüksek Mahkeme, bu miktarın işçinin son maaşı üzerinden ödeme yapılacağı duyuruldu. Yıllık izinden mahsup edilmeyecekler açıklandı.

Yıllık iznini kullanmayanlar dikkat! Özel sektör çalışanları için duyuruldu
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İş Mahkemesi'nin yoluna gidenler fazla çalışmasına bakılarak ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatillerinde çalışma yapılarak ödemediğini ve yıllık izin alacağının bulunduğu ileri sürüldü. İşçi, kıdem ve ihbar tazminatlarında yıllık izin ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücrette bakiye ücretinin davalıdan tahsili üzerine karar verildi.

iş mahkemesi

HAFTA İZİN OYUNUNA DİKKAT

Emsal kararı üzerine kullandırılmayan haftalık izinlerinde yıllık izin zamanlarından düşürülmeyeceği vurgu yapılırken 4857 sayılı Kanunu'un 59. maddesinde iş sözleşmesinin bitirilmesiyle beraber işçi kullandırılmayan yıllık izin sürelerine son ücret üzerinden ödenmesinin hükme bağlandığı bilgisi verildi.

İş sözleşmesinin bitirilmesiyle beraber haklı durumlar karşısında dayanıp dayanmadığı önemi bulunmuyor. Dosyada, davacının imzasıyla 15'er günlük izin talep formuna karşı beyan edilerek davacı beyanın bu izinlerinde hafta tatilleri içerisinde yer alındı. Hafta tatili alacağının talebi yapılarak hüküm altında alınarak imza bulunduğu bu yıllık izin belgelerinin dikkate alınarak izinler tekrar hesaplanarak hatalı değerlendirme hüküm kurulması bozma nedeni olarak belirlendi. 

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