Yılmaz: Azerbaycan Gazı Türkiye Üzerinden Suriye'yi Aydınlatacak — Cep Kitapları Tanıtımı

Yılmaz: Azerbaycan Gazı Türkiye Üzerinden Suriye'yi Aydınlatacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da düzenlenen "Cep Kitapları" projesi tanıtımında yaptığı konuşmada, Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye sevkinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, bu adımın Suriye halkının elektrik ihtiyacına katkı sağlayacağını ifade etti.

"Cep Kitapları" ve işbirliği

Yılmaz, SOCAR Türkiye'nin sosyal sorumluluk projesi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile hayata geçirdiği "Cep Kitapları"nın, Azerbaycan'da Ekonomi Bakanlığı ile İhracat ve Yatırım Teşvik Fonu desteğiyle gerçekleştirilen örnek bir uygulamadan ilham aldığını söyledi. Projenin başlangıcının, uluslararası ölçekte kabul görmüş "Management Pocketbooks" serisinin Türkçeye kazandırılmasıyla olduğunu belirtti.

Yönetim, pazarlama, finansal okuryazarlık, iletişim, ekip çalışması ve liderlik gibi konularda hazırlanan eserlerin kolay anlaşılır ve pratik öneriler sunduğunu ifade eden Yılmaz, SOCAR Türkiye ailesi ile ODTÜ'den projeye emek verenleri tebrik etti.

Enerji işbirliği, yatırımlar ve bölgesel etki

Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan arasındaki işbirliğinin Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP gibi altyapı yatırımlarıyla taçlandığını, bu işbirliğinin sadece iki ülkeye değil Avrupa'nın enerji güvenliğine de katkı sağladığını vurguladı. SOCAR'ın 18 milyar doları aşan yatırımlarıyla Türkiye'de önemli bir yatırımcı haline geldiğini kaydetti.

Şirketin PETKİM ile 2008'de başlayan yatırımlarının, TANAP ve STAR Rafinerisi gibi projelerle bölgenin enerji arz güvenliğine katkı sunduğunu; Kayserigaz ve Bursagaz aracılığıyla şehirlerde enerji erişimine yaptığı katkının SOCAR'ı entegre bir aktör olarak öne çıkardığını söyledi.

Sürdürülebilirlik ve yeni yatırımlar

Yılmaz, SOCAR'ın çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilirlik vizyonunu takdirle karşıladığını, özellikle sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi gibi AR-GE çalışmalarının Türkiye'nin 2053 net sıfır karbon hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladı. Ayrıca SOCAR Türkiye'nin "Master Plan" kapsamında ön mühendislik ve fizibilite çalışmalarıyla planladığı yaklaşık 7 milyar dolarlık ilave petrokimya yatırımına memnuniyetle yaklaşıldığını belirtti.

Yılmaz, bu yatırımların cari açığın azaltılmasında önemli rol oynayacağını, her bir dolar üretiminin makro ekonomik istikrar ve cari dengeye katkı sağlayacağını söyledi. Devlet şirketleri BOTAŞ ve TPAO'nun Azerbaycan'daki faaliyetlerinin de güçlü ortaklığın örnekleri olduğunu ifade etti.

Doğal gaz sevki ve bölgesel bağlantısallık

Yılmaz, iki ülke arasında doğal gaz alanında yeni projeler için hâlâ büyük potansiyel bulunduğuna işaret ederek, Azerbaycan'ın daha büyük hacimlerde gaz tedariki ile Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı konusundaki işbirliğinin önümüzdeki yıllarda atılacak önemli adımlar arasında yer aldığını söyledi.

Konuşmasında, "Azerbaycan'dan gelen gaz Suriye'de elektrik enerjisine dönüşmüş olacak ve uzun süre zalim bir rejim altında, büyük sıkıntılar yaşamış olan Suriye halkının karanlığını aydınlatacak inşallah. Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye sevki bu anlamda çok kıymetli. Bunu da yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantısallığının artırılmasının stratejik önemine değinerek ulaşım, enerji, haberleşme ve dijitalleşme alanlarında bağların güçlendirilmesinin bölgesel imkanları genişleteceğini belirtti.

Kafkasya'da normalleşme ve ekonomik faydalar

Washington'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında imzalanan Ortak Bildiri'nin Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrara kapı açtığını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Yılmaz, Zengezur Koridoru ve normalleşme sürecinin lojistik imkanları genişleterek Türkiye ile Orta Asya başta olmak üzere diğer bölgeler arasındaki ilişkileri güçlendireceğini ifade etti.

Bu gelişmelerin bölgesel ulaşım, iletişim ve enerji hatlarının sadece siyasi yakınlaşma değil, aynı zamanda ekonomik refah artışına da katkı sağlayacağını, Kafkaslar üzerinden gelişecek ilişkilerin Türkiye'nin bölgesel kalkınma hedeflerine hizmet edeceğini aktardı.

Veda ve teşekkür

Yılmaz, SOCAR'ın 17 yıldır Türkiye'de yürüttüğü çalışmaların petrokimya sektörünün yanı sıra yenilenebilir enerji, çevre ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi memnuniyetle gördüklerini belirterek, "Cebinize sığacak kadar pratik, ufkumuzu genişletecek kadar güçlü" kaynakların Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Törende SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de konuşma yaptı.