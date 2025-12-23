YK Enerji'de 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Yeniköy ve Kemerköy işçilerine önemli ücret ve sosyal hak artışı

Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri'nde çalışan enerji işçilerini kapsayan 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Anlaşma, işçilerin ücret ve çalışma şartlarında ciddi iyileştirmeler ile sosyal haklarda güçlenmeyi içeriyor.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, TES-İŞ Sendikası ile YK Enerji Şirketi arasında varılan mutabakat doğrultusunda, Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş.'ye bağlı işyerlerinde çalışan üyeler için sözleşme 01 Mart 2025 - 28 Şubat 2027 dönemini kapsıyor ve imza tarihi 22 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Sözleşme kapsamındaki düzenlemelerle ücretler ve sosyal haklarda yüzde 65 ile yüzde 400 arasında artış sağlandığı ve çalışanlara yeni kazanımlar elde edildiği belirtildi.

TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, toplu sözleşme sürecinde üyelerin gösterdiği destek, sabır ve anlayış için teşekkür etti. Erçelik, emeği geçen herkese şükranlarını sunarak, sözleşmenin masa başında uzlaşıyla tamamlanmasında katkı sağlayan şirket yetkililerine de teşekkür etti.

