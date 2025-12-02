Yorgancılıktan Tekstile: 10 m²'den 1,5 Dönümlük Tesise Ercan Avcı

Alaplılı yorgancı Ercan Avcı, 10 m²'lik dükkândan 1,5 dönümlük, bin 500 m² tesise büyüyerek iş kıyafeti üretimi yapan firma kurdu; hedef 100 çalışan.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:14
Alaplı'da 45 yıllık miras, tekstil üretimine dönüştü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yıllarca 10 metrekarelik küçük bir dükkânda yorgancılık yapan Ercan Avcı, şimdi 1,5 dönümlük kapalı alanda iş kıyafeti üreten bir tekstil tesisinin sahibi oldu.

Avcı, işe ilk etapta 20 personelle başladıklarını ve üretim ağının kısa sürede ülke geneline yayıldığını belirtti. Bugün tesisin üretimleri birçok ile ulaşıyor, taleplerin yoğun olduğu illerden biri Hatay.

45 yıllık yorgancılık deneyimi sonrası tekstile yöneldiğini anlatan Avcı, ilk dikimlerini özel sipariş üzerine yaptığını; beğenilmesiyle işini büyüttüğünü ve şu an 15–20 çalışan ile üretim yaptıklarını söyledi.

"Babamın mesleği yorgancılık. Ben 45 sene bu işi yaptım. Ancak belli bir yaştan sonra yorgancılığın sürdürülemediğini gördüm ve tekstile yönelmek istedim. İlk dikimlerimi özel sipariş olarak yaptım, beğenildi. Bunun üzerine işi büyüttüm. Şu an 15–20 çalışanımız var. Talepler güzel. Hedefim daha büyük bir fabrika kurmak."

Tesisin büyüklüğüne ilişkin Avcı, işletmenin bin beş yüz metrekare olduğunu ve ileride 100 kişinin çalışacağı daha geniş bir üretim alanı oluşturmak istediğini kaydetti.

"Burası bin beş yüz metrekare bir tesis. İleride 100 kişinin çalışacağı büyük bir alan oluşturmak istiyorum. Altı yedi ay oldu başlayalı, bu kadar hızlı büyümeyi beklemiyorduk."

Avcı, ayrıca üretimin yalnızca Türkiye içindeki illere değil, uluslararası pazarlara da ulaştığını belirtti: Gürcistan ile temasların sürdüğü ve Balkan ülkelerine ihracat yapıldığı ifade edildi. Yorgancılığı tamamen bırakmadığını, özel sipariş geldiğinde hâlâ kendi elleriyle yorgan diktiğini de ekledi.

Kısa sürede sağlanan bu büyüme, Avcı'nın hem yerel hem bölgesel pazarlardaki talepleri karşılayacak daha büyük bir yatırım planını gündeme taşıdı. Hedef, kapasiteyi artırarak daha fazla istihdam sağlamak.

