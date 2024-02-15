Yumurta peynir hepsi en dip fiyattan satışta! Taze perşembe kampanyası başladı

Yumurtadan peynire, patatesten ıspanağa kadar birçok ürün indirimli şekilde Migros marketlerde satışa çıkartıldı. Özellikle vatandaşların sıklıkla kahvaltılardan eksik etmediği peynir, yumurta, dondurulmuş patatesli ıspanaklı börek gibi ürünler büyük ilgi gördü. Bu ürünlerin yanı sıra dondurulmuş bezelye, ıspanak, köfte, pizza gibi ürünler de vatandaşların bir hayli dikkatini çekti. İşte Migros marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılmış olan ürünlerin detayları…

PEYNİRLER SEPETE 99,9 TL'DEN, YUMURTA İSE %10 İNDİRİMLİ SATILACAK

Vatandaşların vazgeçemediği kahvaltılık ürünlerinde indirim kampanyası Migros marketler tarafından duyuruldu. Peynirler 99,9 TL’ye, yumurta ise sepette %10 indirimli şekilde satılacak. Bunların yanı sıra dondurulmuş patatesli ıspanaklı börek sepette 48,90 TL’ye satışta olacak. Kahvaltıların vazgeçilmez ürünleri Migros marketlerde sizleri bekliyor.

Kahvaltılık ürünlerin yanı sıra pizza, köfte, dondurulmuş bezelye, dondurulmuş ıspanak, kefir gibi ürünler de Migros sanal markette Migros sanal market taze perşembe kampanyası ile satışta olacak.





MEYVE VE SEBZELERDE İNDİRİMLER SİZLERİ BEKLİYOR

Kahvaltılık ve dondurulmuş ürünlerin yanı sıra patates, elma, beyaz lahana, kereviz, yer fıstığı, yaban mersini, roka gibi ürünler almak isteyenlerde Migros marketlerde koşacak. Sizler de Migros Money kart ya da Money bonus ile yapacak olduğunuz alışverişlerde indirimli ürün satın almanın keyfini yaşayabilirsiniz.