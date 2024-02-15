Bist 100
9.173,26 1%
DOLAR
30,76 0,03%
EURO
33,13 0,31%
ALTIN
1.971,68 0,19%

Yumurta peynir hepsi en dip fiyattan satışta! Taze perşembe kampanyası başladı

Yumurta, peynir, patates, lahana, donuk ürünler gibi ürünleri sepetine eklemek isteyen vatandaşlara müjdeli haber Migros marketlerden verildi. Migros marketlerde birçok ürün sepette uygun fiyatlardan satışta olacak. İşte Migros marketlerin, Migros sanal markette taze perşembe indirimi kampanyasının detayları…

Yayın Tarihi: 15.02.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:27
Yumurta peynir hepsi en dip fiyattan satışta! Taze perşembe kampanyası başladı

Yumurtadan peynire, patatesten ıspanağa kadar birçok ürün indirimli şekilde Migros marketlerde satışa çıkartıldı. Özellikle vatandaşların sıklıkla kahvaltılardan eksik etmediği peynir, yumurta, dondurulmuş patatesli ıspanaklı börek gibi ürünler büyük ilgi gördü. Bu ürünlerin yanı sıra dondurulmuş bezelye, ıspanak, köfte, pizza gibi ürünler de vatandaşların bir hayli dikkatini çekti. İşte Migros marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılmış olan ürünlerin detayları…

PEYNİRLER SEPETE 99,9 TL'DEN, YUMURTA İSE %10 İNDİRİMLİ SATILACAK

Vatandaşların vazgeçemediği kahvaltılık ürünlerinde indirim kampanyası Migros marketler tarafından duyuruldu. Peynirler 99,9 TL’ye, yumurta ise sepette %10 indirimli şekilde satılacak. Bunların yanı sıra dondurulmuş patatesli ıspanaklı börek sepette 48,90 TL’ye satışta olacak. Kahvaltıların vazgeçilmez ürünleri Migros marketlerde sizleri bekliyor.

Kahvaltılık ürünlerin yanı sıra pizza, köfte, dondurulmuş bezelye, dondurulmuş ıspanak, kefir gibi ürünler de Migros sanal markette Migros sanal market taze perşembe kampanyası ile satışta olacak.

Yumurta peynir hepsi en dip fiyattan satışta! Taze perşembe kampanyası başladı

MEYVE VE SEBZELERDE İNDİRİMLER SİZLERİ BEKLİYOR

Kahvaltılık ve dondurulmuş ürünlerin yanı sıra patates, elma, beyaz lahana, kereviz, yer fıstığı, yaban mersini, roka gibi ürünler almak isteyenlerde Migros marketlerde koşacak. Sizler de Migros Money kart ya da Money bonus ile yapacak olduğunuz alışverişlerde indirimli ürün satın almanın keyfini yaşayabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

14 bin TL parası olan yaşadı! Bir telefon parasına arsa satışı yapılacak

14 bin TL parası olan yaşadı! Bir telefon parasına arsa satışı yapılacak

Dinçer Güner'den Merkür-Şiron Sekstili: Geçmişin yaralarını şifalandırmanın yolu

Dinçer Güner'den Merkür-Şiron Sekstili: Geçmişin yaralarını şifalandırmanın yolu

Renault herkesi araba sahibi yapacak! 250 bin TL fırsatını kaçıran yaya kalır

Renault herkesi araba sahibi yapacak! 250 bin TL fırsatını kaçıran yaya kalır

Emekli maaşları Şubat-Mart'ta artacak! 4A-4B-4C'liye çifte ikramiye müjdesi verildi

Emekli maaşları Şubat-Mart'ta artacak! 4A-4B-4C'liye çifte ikramiye müjdesi verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
34 Bin TL’ye Ankara’nın en sevilen ilçesinde arsa satışa çıkarıldı! Herkes bu ihaleyi bekliyor
2
14 bin TL parası olan yaşadı! Bir telefon parasına arsa satışı yapılacak
3
Milyonlarca kişiye canlı yayında duyurdu! Hesaplara o tarihte yatırılacak: Başvuru şartı yok!
4
Çay, beyaz peynir, krem peynir yüzde 41’e varan indirimli satışta! Herkes soluğu o market zincirinde aldı
5
Sıfır otomobillere 200 bin TL'lik bomba indirim geldi! O modeller ikinci el fiyatına düştü
6
Akbank SSK, Bağkur, memur emeklilerine kesenin ağzını açtı! 7000+500 TL ek ödeme müjdesi verildi

Oyunseverlere Steam'den bayram ettiren kampanya! O oyunlarda çok büyük indirim var

Dinçer Güner'den Merkür-Şiron Sekstili: Geçmişin yaralarını şifalandırmanın yolu

96 TL’ye çamaşır deterjanı mı alınır demeyin! Tarım Kredi müjdeyi duyurdu

Ehliyet sahipleri şimdi yaşadı! Artık o araçları da kullanabilecekler

16 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

THY’de Kariyer Fırsatı: Lisans Son Sınıf ve Yeni Mezunlar İçin Personel Alım İlanı Açtı. İşte Başvuru Detayları

Yumurta peynir hepsi en dip fiyattan satışta! Taze perşembe kampanyası başladı

14 bin TL parası olan yaşadı! Bir telefon parasına arsa satışı yapılacak

Konut kredisi kampanyasında faizler 2'ye düştü! Herkes koştur koştur İş Bankası'na gidecek

Renault herkesi araba sahibi yapacak! 250 bin TL fırsatını kaçıran yaya kalır

Emekli maaşları Şubat-Mart'ta artacak! 4A-4B-4C'liye çifte ikramiye müjdesi verildi

Kimlik numaranızla mutlaka sorgulayın! Bakanlık'tan o kişilere sürpriz ödeme müjdesi!